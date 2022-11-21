В AnTuTu новый лидер. Он производительнее всех других смартфонов

В бенчмарке AnTuTu замечен ещё не выпущенный и даже не анонсированный смартфон Motorola Moto X40. Он набирает намного больше баллов, чем любые другие мобильные устройства, то есть показывает высочайшую производительность.
Результат Moto X40 в AnTuTu — 1 312 901 балл. Предыдущий рекорд производительности — 1 266 102 балла — был у референсного смартфона MediaTek с процессором Dimensity 9200. Известно, что в Moto X40 используется представленный недавно чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а это значит, что он производительнее конкурента от MediaTek.
Подробности о Moto X40 уже известны на уровне слухов. Этот смартфон получит AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, до 18 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, 512-гигабайтный накопитель, 60-мегапиксельную селфи-камеру, тройную основную камеру (главный модуль 50 Мп, ультраширик 50 Мп, телевик 12 Мп) и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 68-ваттной проводной зарядкой.
К выпуску готовятся ещё несколько моделей смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 2 от различных вендоров, включая Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus, поэтому есть вероятность, что кто-то из них «подвинет» Moto X40, и новый флагман Motorola в итоге окажется не самым производительным смартфоном.