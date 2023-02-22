Motorola Razr 2023 удивит пользователей нестандартным экраном

Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился в твиттере официальными пресс-рендерами следующего поколения Motorola Razr с огромным внешним дисплеем и вырезами под две камеры.Судя по изображениям, почти вся поверхность верхней крышки смартфона будет представлять собой сенсорный экран с тремя перфорациями под основную камеру, сверхширик и светодиодную вспышку. Увы, спецификации девайса пока не разглашаются, но, скорее всего, новинка получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2 и 8/16 ГБ оперативной памяти.Похоже, дизайнеры Motorola вдохновились недавно представленной раскладушкой Oppo Find N2 Flip, которая получила самый большой внешний экран среди всех устройств такого форм-фактора.По слухам, Samsung также планирует оснастить Galaxy Z Flip5 дополнительным дисплеем большего размера. Видимо, в этом году все флагманские раскладушки подхватят тренд на огромные внешние экраны.