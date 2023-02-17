Что делать с заблокированными в России смартфонами OnePlus 11



Представитель вышеуказанного сервисного центра подтвердил, что они занимаются разблокировкой смартфонов OnePlus 11, предназначенных для китайского рынка:





Добрый день! В случае необходимости разблокировки вашего OnePlus, вы можете обратиться к нам. Разблокировка бесплатная. Мы перепрошьем ваше устройство. Для прошивки вы можете направить к нам аппарат через курьерскую службу. Для этого необходимо заполнить таблицу [во вложении] с данными для курьера. Если нет возможности отправить, то можно подойти в СЦ в Санкт-Петербурге или Москве.