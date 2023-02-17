Что делать с заблокированными в России смартфонами OnePlus 11

На прошлой неделе мы рассказывали, что российские пользователи флагманов OnePlus 11, приобретённых в Китае, столкнулись с блокировкой девайсов.
Первоначально предполагалось, что перепрошивка с китайской ColorOS на глобальную версию ПО OxygenOS может решить проблемы, но, увы, данный метод больше не работает. Теперь стало известно о новом решении.
Читатель портала Mobiltelefon обратился в службу поддержки OPPO Россия, где ему ответили следующим образом:
OPPO Россия не несет ответственности за устройства OnePlus, так как они официально не представлены на российском рынке. Головной офис OnePlus уполномочил сервисный центр Telemix помочь пользователям решить эту проблему. Рекомендуем обратиться в данный сервисный центр по номеру телефона +7 (495) 118-93-26 (МСК) / +7 (812) 493-27-46 (СПБ), электронная почта mail@telemix.ru. Искренне надеемся, что данное затруднение будет разрешено после обращения в Сервисный центр.
Представитель вышеуказанного сервисного центра подтвердил, что они занимаются разблокировкой смартфонов OnePlus 11, предназначенных для китайского рынка:
Добрый день! В случае необходимости разблокировки вашего OnePlus, вы можете обратиться к нам. Разблокировка бесплатная. Мы перепрошьем ваше устройство. Для прошивки вы можете направить к нам аппарат через курьерскую службу. Для этого необходимо заполнить таблицу [во вложении] с данными для курьера. Если нет возможности отправить, то можно подойти в СЦ в Санкт-Петербурге или Москве.
Ранее с подобной проблемой столкнулись владельцы смартфонов realme, приобретённых в Китае.