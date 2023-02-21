Представлен Poco C55 — новый бюджетник Xiaomi с приличными характеристиками

Суббренд Xiaomi, Poco, провёл презентацию нового недорогого смартфона Poco C55. Гаджет получил огромный экран, заднюю панель с приятной текстурой из искусственной кожи и адекватные за свою цену спецификации.Poco C55 получил 6,71-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, что вполне приемлемо для устройств такого класса. Экран защищён фирменным стеклом Panda Glass для защиты от ударов, а в каплевидном вырезе размещена фронталка на 5 Мп — её хватит для видеозвонков и записи «кружочков» в Telegram.За производительность отвечает проверенный временем чип Helio G85 от MediaTek (такой же использовался в игровом субфлагмане Redmi Note 8 Pro). На выбор доступны несколько конфигураций с 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Смартфон работает на ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.На задней панели размещён блок с логотипом Poco, сканером отпечатков пальцев и двумя камерами — тут основной сенсор на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп.Среди прочих особенностей — защита от влаги по стандарту IP52 и батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядкой мощностью 10 Вт.Цены на Poco C55 начинаются со $115 за версию 4/64 ГБ, а модель с 6/128 ГБ памяти обойдётся в $135. Продажи новинки в некоторых странах стартуют уже 28 февраля.