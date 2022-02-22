Ранее мы вам рассказывали, что официальная витрина «МегаФона» на площадке Tmall проводила распродажу iPhone. Судя по всему, ритейлер решил продлить акцию, но только теперь дополнил её наушниками AirPods и часами Apple Watch. В этой заметке мы собрали все ссылки и промокоды.
iPhone 11 64 ГБ за 42 990 р.
Смартфон оснащается 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina, а двойная камера позволяет записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Корпус защищен от воды, а за производительность отвечает процессор A13 Bionic.
Как приобрести iPhone 11 со скидкой? Переходим по ссылке, добавляем товар в корзину, применяем промокод FEBA3000 и оплачиваем покупку по выгодному прайсу. В наличии пока есть все расцветки: белый, черный, бирюзовый, красный, желтый и фиолетовый.
Другие варианты:
- iPhone 11 128 ГБ за 47 990 р. с промокодом FEBA3000
iPhone 12 mini 64 ГБ за 43 490 р.
Хотите компактный айфон с выгодным ценником? Надо брать 12 mini. У него дисплей Super Retina XDR с диагональю 5,4 дюйма, а защищает его стекло Ceramic Shield. «Под капотом» процессор A14 Bionic, а двойная камера позволяет снимать видео с расширенным динамическим диапазоном Dolby Vision в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.
Для приобретения этого компактного гаджета со скидкой переходим по ссылке, добавляем его в корзину, применяем промокод FEBA3500, оплачиваем покупку, ждем доставку, а затем наслаждаемся эргономичным смартфоном.
Другие варианты:
- iPhone 12 mini 128 ГБ за 48 490 р. с промокодом FEBA3500
iPhone 12 64 ГБ за 49 990 р.
Если экрана «миника» недостаточно — берем обычный iPhone 12. Диагональ его Super Retina XDR дисплея составляет 6,1 дюйма. А еще у него более ёмкий аккумулятор. В остальном между iPhone 12 и 12 mini функциональный паритет.
Как зацепить его со скидкой. Механика не изменилась: проваливаемся по ссылке, смартфон в корзину, активируем промик FEBMF6000 и оплачиваем товар.
Другие варианты:
- iPhone 12 128 ГБ за 57 990 р. с промокодом FEBA4500
iPhone 12 Pro 512 за 97 490 р.
Прямо сейчас топ из 2020 года с очень бодрой скидкой. У гаджета продвинутая тройная камера, в которую помимо основного и сверширокоугольного объектива, входит телевик с трехкратным оптическим зумом. А еще есть датчик LiDAR для работы с дополненной реальностью и четких снимков в условиях с плохим освещением.
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iPhone 13 mini 128 ГБ за 57 990 р.
А вот и актуальные модели подъехали. Apple представила эту серию осенью 2021 года. iPhone 13 mini получил Super Retina XDR с диагональю 5,4 дюйма, проц A15 Bionic, а также прокачанные камеру и автономность. С подробностями вы можете ознакомиться в нашем обзоре.
Чтобы купить этот смарт со скидкой, переходи по ссылке, добавляй его в корзину, не забывай применить промик FEBMF5000, а потом не забудь оплатить и дождаться доставки.
Другие варианты:
- iPhone 13 mini 256 ГБ за 67 990 р. с промокодом FEBMF5000
iPhone 13 128 ГБ за 67 990 р.
Все те же преимущества, что у «миника», только еще iPhone 13 оснащается дисплеем Super Retina XDR 6,1 дюйма и более ёмким аккумулятором. Прочитать подробнее об этом устройстве вы можете в нашем обзоре.
Для приобретения iPhone 13 со скидкой переходим по ссылке, добавляем его в корзину, используем промокод FEBA5000 и оплачиваем покупку.
Другие варианты:
- iPhone 13 256 ГБ за 76 990 р. с промокодом FEBA6000
- iPhone 13 512 ГБ за 88 990 р. с промокодом FEBMF10000
iPhone XS 512 ГБ (восстановленный) за 42 990 р.
Что значит iPhone «как новый»? Это официально восстановленный смартфон, который прошел все проверки качества со стороны Apple и на него действует годовая гарантия. Напомним, iPhone XS оснащается дисплеем Super Retina XDR с диагональю 5,8 дюйма, процессором A12 Bionic и двойной камерой на 12 МП.
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Другие варианты:
- iPhone XS Max 64 ГБ (восстановленный) за 46 990 р. с промокодом FEBMF4000
- iPhone XS Max 256 ГБ черный (восстановленный) за 49 490 р. с промокодом FEBMF5000
- iPhone XS Max 256 ГБ серебряный (восстановленный) за 49 490 р. с промокодом FEBMF5000
- iPhone 11 Pro 64 ГБ (восстановленный) за 49 990 р. с промокодом FEBMF5000
Apple Watch SE 40 мм за 20 190 р.
Сбалансированная модель с точки зрения соотношения функциональности и стоимости. Есть функции отслеживания активности, защита от воды, отображения уведомлений и многое другое.
Эту модель можно купить со скидкой по этой ссылке. Добавьте часы в корзину и примените промокод HOTFEB2000.
Другие варианты:
- Apple Watch SE 44 мм за 22 790 р. с промокодом HOTFEB2000
- Apple Watch Nike SE 40 мм за 21 990 р. с промокодом HOTFEB2000
- Apple Watch Nike SE 44 мм за 23 390 р. с промокодом HOTFEB2000
Apple Watch Series 3 38 мм за 14 990 р.
Третье поколение часов Apple. У них есть GPS, высотомер, защита от воды, трекер активности, приложение «Пульс» и возможность отображения уведомлений с iPhone.
Как приобрести со скидкой? Переходим по ссылке, добавляем Apple Watch в корзину, применяем промокод HOTFEB2000 и оплачиваем покупку.
Другие варианты:
- Apple Watch Series 3 42 мм за 17 490 р. с промокодом HOTFEB2000
Apple Watch Series 6 40 мм за 31 190 р.
Сейчас это модель считается предфлагманской. Она почти не отличается в функциональном плане от актуальной семерки, за исключением размера экрана. В остальном полный фарш: всегда включенный дисплей, датчик уровня кислорода в крови, пульсометр, трекер активности и вот это вот всё.
Как купить эти часики со скидкой? Переходим по ссылке, добавляем их в корзину, применяем промокод RADUEM2800, оплачиваем товар и наслаждаемся покупкой.
Другие варианты:
- Apple Watch Series 6 44 мм за 33 690 р. с промокодом RADUEM2800
Apple Watch Series 7 41 мм за 33 990 р.
Весь проверенный арсенал функций «шестерки» плюс увеличенный дисплей равно успех. Коротко об Apple Watch Series 7. Подробности можно прочитать в нашем обзоре.
Как купить их со скидкой? Всё очень просто. Переходим по ссылке, добавляем часики в корзину и примесям промик HOTFEB3000.
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- Apple Watch Series 7 45 мм за 36 490 р. с промокодом HOTFEB3000
- Apple Watch Series 7 Nike 41 мм за 33 990 р. с промокодом HOTFEB3000
- Apple Watch Series 7 Nike 45 мм за 36 490 р. с промокодом HOTFEB3000
AirPods 2 за 11 490 р.
Наверное, это самая популярная гарнитура Apple. Быстрый коннект с iPhone, iPad или Mac. Время автономной работы до 5 часов воспроизведения и до 24 с футляром. 15 минут зарядки в кейсе позволяют слушать музыку в течение 3 часов.
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AirPods 3 за 14 790 р.
Эта модель отличается очень бодрым звучанием для форм-фактора вкладышей. Есть поддержка технологии пространственного аудио, адаптивного эквалайзера и зарядки MagSafe. Время автономной работы составляет до 6 часов прослушивания и до 30 часов вместе с кейсом. Подробнее вы можете узнать о них в нашем обзоре.
Как купить со скидкой? Переходим по ссылке, добавляет товар в корзину, применяем промик RADUEM1200 и оплачиваем покупку.
AirPods Pro за 17 990 р.
AirPods Pro получили поддержку системы активного шумоподавления. Три размера насадок обеспечивают комфортную и надежную посадку. Чип H1 позволяет воспроизводить аудио с минимальной задержкой.
Для приобретения «прошек» со скидкой переходите по ссылке, добавляйте их в корзину и применяйте промокод LETSBUY2000.
AirPods Max за 45 090 р.
Самая топовая гарнитура в модельном ряде Apple. Это полноразмерные наушники с необычным дизайном и системой активного шумоподавления. Телескопические дужки из нержавеющей стали позволяют подобрать комфортную посадку с учетом индивидуальных особенностей. Подробности вы можете узнать из нашего обзора.
Чтобы приобрести AirPods Max со скидкой, переходим по ссылке, добавляем их в корзину и применяем промокод RADUEM3200. После этого оплачиваем товар, дожидаемся доставку и наслаждаемся качественным звучанием.
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