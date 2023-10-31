Названа стоимость самой дорогой модели MacBook Pro на процессоре M3 Max

Apple провела мероприятие Scary Fast, в рамках которого была представлена серия чипов M3, а также обновленные MacBook Pro и iMac. Появилась стоимость самого дорогого ноутбука в топовой конфигурации.
MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и процессором M3 Max в максимальной комплектации обойдется в 7200 долларов. Эта конфигурация включает 48 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 1 ТБ.
Новые MacBook Pro уже доступны для предзаказа на сайте Apple. Модели с чипами M3 и M3 Pro поступят в продажу на следующей неделе, а ноутбуки на M3 Max — позднее в ноябре.
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