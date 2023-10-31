Названа стоимость самой дорогой модели MacBook Pro на процессоре M3 Max

Георгий
MacBook Pro

Apple провела мероприятие Scary Fast, в рамках которого была представлена серия чипов M3, а также обновленные MacBook Pro и iMac. Появилась стоимость самого дорогого ноутбука в топовой конфигурации.

MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и процессором M3 Max в максимальной комплектации обойдется в 7200 долларов. Эта конфигурация включает 48 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 1 ТБ.

Новые MacBook Pro уже доступны для предзаказа на сайте Apple. Модели с чипами M3 и M3 Pro поступят в продажу на следующей неделе, а ноутбуки на M3 Max — позднее в ноябре.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

Dmitriy
+732
Dmitriy
А когда то они вещали, что отказ от процов Интел позволит снизить стоимость девайсов.
Пха!
Да и если такой объем оперативы — подразумевается проф. работа со звуком, но тогда объем диска в терабайт — бедновато.
Сегодня в 07:47
#
tellurian
+4732
tellurian
Ссд внешний диск сандиск на 2Тб стоит 15000₽ у нас или 130-180$ у них.
Внутренние стоят чуть дешевле.
Сегодня в 07:50
#
Шухрат
+55
Шухрат
48 Gb оперативки и 1 Tb хранилища?
Сегодня в 09:52
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