«Не время умирать», новый фильм из франшизы о Джеймсе Бонде, должен был выйти в апреле 2019 года, но его выпуск несколько раз переносился и задерживается ориентировочно на два с половиной года. Бренды, которые выступили в качестве спонсоров, оказались недовольны переносом проката и настояли на замене продуктов, мелькающих в некоторых сценах, на более актуальные.
В продакт-плейсменте фильма «Не время умирать» задействованы товары Nokia, Adidas, Bollinger, Omega и других брендов. С 2019 года у них вышли новые продукты, которые они хотели бы показать в потенциальном блокбастере, а в демонстрации тех товаров, которые были предоставлены съёмочной команде изначально, они уже не заинтересованы.
У героев следующей бондиады будут более продвинутые смартфоны и новые модели кроссовок, они будут пить более свежий алкоголь и часы на руках будут поновее.
Фильм «Не время умирать» должен выйти в прокат в октябре 2021 года. Его производство затянулось из-за пандемии коронавируса, а теперь ещё и усложнилось из-за контрактных обязательств перед брендами. Лишь бы выпуск фильма снова не затянулся, тогда весь продакт-плейсмент придётся менять ещё раз.
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