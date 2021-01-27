Nokia

«Не время умирать», новый фильм из франшизы о Джеймсе Бонде, должен был выйти в апреле 2019 года, но его выпуск несколько раз переносился и задерживается ориентировочно на два с половиной года. Бренды, которые выступили в качестве спонсоров, оказались недовольны переносом проката и настояли на замене продуктов, мелькающих в некоторых сценах, на более актуальные.

В продакт-плейсменте фильма «Не время умирать» задействованы товары Nokia, Adidas, Bollinger, Omega и других брендов. С 2019 года у них вышли новые продукты, которые они хотели бы показать в потенциальном блокбастере, а в демонстрации тех товаров, которые были предоставлены съёмочной команде изначально, они уже не заинтересованы. 

У героев следующей бондиады будут более продвинутые смартфоны и новые модели кроссовок, они будут пить более свежий алкоголь и часы на руках будут поновее.
К примеру, в трейлере фильма показан смартфон Nokia 7.2, выпущенный в продажу в сентябре 2019 года. В дальнейшем эту модель хотели заменить на более новый флагман Nokia 8.3 5G, анонс которого состоялся в октябре 2020, но к апрелю 2021 и это устройство окажется устаревшим. Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, попросила продюсеров картины переснять или отредактировать некоторые сцены, заменив эту модель на более актуальную (вероятно одну из тех, что ещё не была представлена официально).

Фильм «Не время умирать» должен выйти в прокат в октябре 2021 года. Его производство затянулось из-за пандемии коронавируса, а теперь ещё и усложнилось из-за контрактных обязательств перед брендами. Лишь бы выпуск фильма снова не затянулся, тогда весь продакт-плейсмент придётся менять ещё раз.


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