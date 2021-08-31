Поддержка правильной атмосферы дома — один из самых важных аспектов здорового образа жизни. Для этого необходим универсальный гаджет, который сможет собрать нужную информацию о температуре, влажности и качестве воздуха в помещении. Как раз такой один из таких гаджетов от бренда Netatmo побывал у нас на тестировании.
Одно из основных преимуществ станции мониторинга качества воздуха в помещении Netatmo — возможность интеграции в систему умного дома, например, Apple HomeKit. А теперь рассмотрим устройство подробнее.
Комплектация и дизайн
Конструкция станции мониторинга качества воздуха Netatmo представляет собой корпус цилиндрической формы, на лицевой стороне которого размещен длинный световой индикатор. Сзади расположен разъем для подключения питания, а поверхность оборудована сенсорным датчиком.
Никаких кнопок и переключателей конструкция станции не предусматривает. Гаджет настраивается с помощью приложения, туда же поступает вся необходимая информация о состоянии воздуха в помещении. При необходимости об этом может рассказать индикатор, но об этом мы расскажем в другом разделе.
Настройка
Как и упоминалось выше, настройка станции осуществляется с помощью фирменного приложения Home Coach, которое можно скачать в App Store или Google Play. Для начала нужно учитывать один нюанс — станция работает с Wi-Fi 2,4 ГГц, как и большинство устройств умного дома сегодня. Это обусловлено более широким радиусом действия сигнала, поэтому необходимо включить mash режим в роутере или использовать данную частоту. Если еще не сделали ранее, запустите на роутере дополнительную сеть 2,4 Ггц. К примеру, мой Huawei AX3 запускает две сети – 2,4 Ггц и 5 Ггц по умолчанию во время первой настройки.
Подключаем станцию Netatmo к питанию и ждем, когда индикатор замигает. Если этого не произошло — нужно нажать на сенсорную поверхность в верхней части устройства. Теперь запускаем приложение Home Coach и следуем инструкциям.
Выбираем опцию «Настроить новое оборудование», и сразу после этого приложение начнет поиск умной станции мониторинга качества воздуха. После этого Home Coach предложит выбрать сеть Wi-Fi и присвоить имя устройству.
Вот так буквально в несколько шагов настраивается домашняя станция Netatmo. После этого приложение расскажет о значениях индикатора, с помощью которого можно узнавать состояние воздуха, не открывая приложение. Достаточно прикоснуться к сенсорной поверхности, и подсветка загорится определенным цветом:
- Синий — здоровая атмосфера
- Зеленый — хорошие показатели
- Желтый — средние
- Оранжевый — плохо
- Красный — всё очень плохо
В правом верхнем углу расположены кнопки обновления показателей и доступ к графику, на котором можно просматривать изменения состояния всех составляющих домашней атмосферы.
Как добавить станцию Netatmo в систему умного дома Apple HomeKit
Предположим, что в вашей экосистеме Apple уже настроена система умного дома HomeKit. Если вы этого еще не сделали, то в приложении «Дом» нужно задать параметры вашей квартиры — присвоить жилищу имя и добавить комнаты.
Теперь открываем приложение Home Coach, переходим в настройки к разделу «Настроить HomeKit». Программа попросит выбрать ваш дом и комнату, в которой установлена станция, а затем откроется видоискатель камеры. С его помощью нужно отсканировать QR-код на тыльной стороне устройства.
После этих действий приложение оповестит о добавлении гаджета в систему HomeKit, а также расскажет, что теперь станцией можно управлять с помощью Siri и просматривать данные в программ «Дом» на iOS, iPadOS, macOS и tvOS.
В качестве итогаПри первом включении станция Netatmo показала средний уровень углекислого газа в помещении. На протяжении дня окна у нас были переведены в режим микропроветривания. После того, как мы открыли полностью оконные створки, приложение Home Coach буквально спустя несколько минут отчиталось о хорошем состоянии воздуха, а после 15-20 минут проветривания датчик оповестил о «здоровой атмосфере».
В нашем случае контроль за воздухом в помещении будет полезен, поскольку летом мы активно используем кондиционер, а он ощутимо сушит домашний климат. Пока показатель влажности находится на хороших позициях, тем не менее мы уже задумались о приобретении увлажнителя воздуха.
В качестве основных преимуществ умной станции мониторинга качества воздуха в помещении Netatmo хочется отметить в первую очередь минималистичный дизайн, удобное и информативное приложение, а также возможность интеграции в экосистему Apple. Определенно, прибор поможет достичь комфортного климата, что немаловажно для здоровья.
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