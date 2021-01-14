





Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) в рамках онлайн-выставки CES 2021 представил несколько игровых устройств. Был анонсирован ноутбук ROG Flow X13 с модулем XG Mobile для внешней видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, ноутбук ROG Zephyrus Duo 15 SE с двумя дисплеями, ноутбук Strix SCAR 17, 32-дюймовый игровой монитор ROG Swift PG32UQ с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, клавиатура ROG Claymore II и беспроводная мышь ROG Gladius III Wireless.ROG Flow X13 — портативный 13-дюймовый геймерский ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 9 5980HS в максимальной комплектации, оснащенный дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650. В комплекте с ноутбуком поставляется компактное зарядное устройства мощностью 100 Вт с разъемом USB-C и поддержкой технологии PD. С его помощью можно пополнить заряд аккумулятора до 60% за 39 минут.Шарнирное крепление позволяет раскрывать экран ноутбука Flow X13 на 360° для разных сценариев использования. Ноутбук Flow X13 доступен в вариантах с экраном FHD с частотой обновления 120 Гц или с матрицей 4K с частотой 6 Гц. Оба варианта обладают поддержкой сенсорного ввода и активного стилуса, соотношение сторон матрицы составляет 16:10, поддерживается технология Adaptive-Sync, а точность цветопередачи подтверждена сертификацией Pantone Validated.Технология шумоподавления улучшает как исходящий, так и входящий аудиосигналы при голосовом общении. Она использует вычислительные возможности центрального процессора, а не видеокарты, потому не оказывает влияния на игровую производительность.К ноутбуку Flow X13 может подключаться внешний модуль XG Mobile с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. С внешней видеокартой этот ноутбук превращается в мощную игровую станцию, не уступающую по производительности настольным геймерским системам. Разъем eGPU, используемый для передачи графических данных, обеспечивает пропускную способность 63 Гбит/с и по скорости превосходит интерфейс Thunderbolt. В модуле XG Mobile реализована поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2, что позволяет использовать его как док-станцию, а встроенный блок питания мощностью 280 Вт передает питание не только на сам модуль, но и на ноутбук.В ноутбуке установлено три радиатора, а вентиляторы новой конструкции Arc Flow усиливают воздушные потоки на 15%, не повышая уровень шума. Система самоочистки способствует выведению пыли и загрязняющих частиц из корпуса. Охлаждение может работать в различных режимах.В основе максимальной конфигурации ноутбука Zephyrus Duo 15 SE лежит процессор AMD Ryzen 9 5900HX и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080, а главная особенность этого устройства — наличие дополнительного экрана. Ноутбук доступен в конфигурациях с двумя вариантами основного дисплея: первый отличается повышенным разрешением (4K) и широким цветовым охватом (100% Adobe RGB) при частоте обновления 120 Гц, а второй обладает разрешением Full HD и высокими характеристиками (частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс, поддержкой 100% цветового пространства sRGB). В обеих версиях основной дисплей обладает сертификацией PANTONE Validated и поддерживает технологию адаптивной синхронизации Adaptive-Sync.Дополнительный дисплей можно использовать для поиска информации в сети, просмотра электронной почты или чата с партнерами по команде, а также стриминга. Специально для дисплея ScreenPad Plus инженеры ROG совместно с разработчиками сервиса XSplit Gamecaster создали интерактивный контент, позволяющий управлять процессом записи и трансляции игры, когда весь игровой процесс проходит на основном дисплее.ROG Zephyrus Duo 15 SE поддерживает двустороннюю систему интеллектуального шумоподавления и оборудован аудиосистемой с технологией Dolby Atmos с возможностью виртуального позиционирования источника звука в трехмерном пространстве.Ааэродинамическая система эффективно отвечает за охлаждение центрального и графического процессоров. Благодаря особой конструкции дополнительного экрана при открывании крышки ноутбука под ним образуется дополнительный зазор для поступления в корпус холодного воздуха. Отведению тепла от процессора AMD способствуют термоинтерфейс из жидкого металла, пять тепловых трубок и четыре радиатора.ROG Strix SCAR 17 — игровой ноутбук, в максимальной комплектации оснащенный видеокартой GeForce RTX 3080, процессором AMD Ryzen 9 5900HX, 64 ГБ оперативной памяти DDR-3200 МГц и системой системой охлаждения, включающей вентиляторы, термоинтерфейс из жидкого металла и систему самоочистки.Особенностью этой портативной игровой станции является экран с разрешением FHD, частотой обновления 360 Гц и временем отклика 3 мс. В качестве опции доступна конфигурация с дисплеем WQHD, частотой обновления 165 Гц и охватом цветового пространства DCI-P3. Обе версии дисплея поддерживают технологию Adaptive-Sync.Аудиосистема ноутбука Strix SCAR 17 с поддержкой технологии Dolby Atmos позволяет позиционировать источник звука в трехмерном пространстве, что дает преимущество в играх, поскольку можно определить на слух, откуда ведется стрельба или раздаются шаги противника. Система шумоподавления отсеивает посторонние шумы, оставляя голос пользователя, причем она работает как для входящего, так и для исходящего аудиосигналов.Аккумулятор емкости 90 Вт·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео и поддерживает подзарядку с помощью компактного адаптера мощностью 100 Вт с интерфейсом USB Type-C.Оптико-механическая клавиатура этого ноутбука наделена индивидуальной подсветкой клавиш. Ход клавиш составляет 1,9 мм. Тачпад стал на 85% больше, чем в предыдущей модели.ROG Swift PG32UQ — 32-дюймовый игровой монитор, первым в мире получивший поддержку стандарта HDMI 2.1. Матрица IPS поддерживает частоту обновления 144 Гц и время отклика 1 мс. Два порта с интерфейсом HDMI 2.1 при подключении к игровым консолям позволяют выводить изображение в разрешении до 4K с частотой до 120 Гц. Реализованная в этом мониторе технология сжатия видеопотока Display Stream Compression позволяет передавать видеоданные на высокой скорости без видимой потери качества. На экран монитора Swift PG32UQ можно выводить видеоизображение в разрешении 4K с частотой 144 Гц, используя DisplayPort 1.4.Поддержка G-SYNC, технологий минимизации размытия движущихся объектов Extreme Low Motion Blur Sync и переменной частоты обновления Variable Overdrive позволяет избавиться от нежелательных артефактов в играх. Каждый экземпляр Swift PG32UQ проходит фабричную калибровку цветопередачи, гарантирующую минимальный коэффициент отклонения ее точности (Delta E< 2). Монитор соотвествует стандарту DisplayHDR 600 и поддерживает широкий охват цветовых пространств: 160% sRGB и 98% DCI-P3.ROG Claymore II — геймерская клавиатура с RGB-подсветкой и оптико-механическими переключателями. Шляпка каждой клавиши установлена на полое квадратное основание со встроенными RGB-светодиодами, что позволяет подсвечивать клавишу со всех сторон. Квадратная форма основания клавиш и специальный стабилизационный механизм устраняют дрожание клавиш.Клавиатура поставляется со съемной подставкой для рук на магнитном креплении. Отдельный цифровой блок можно подсоединять к клавиатуре как с правой, так и с левой стороны. На цифровом блоке имеются четыре клавиши для управления воспроизведением медиафайлов, при желании их можно перепрограммировать и использовать как горячие клавиши для выполнения различных команд в приложениях или для активации макросов в играх. Цифровой блок оснащен аналоговым колесиком для управления громкостью.Клавиатура может подключаться к системе как с помощью кабеля с разъемом USB-C, так и по беспроводному интерфейсу. Аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 40 часов игры в автономной режиме. Разъем USB-C может служить как для подзарядки клавиатуры, так и в качестве сквозного порта для подключения других устройств. Клавиатура поддерживает технологию синхронизации подсветки Aura Sync.ROG Gladius III Wireless — беспроводная геймерская мышь, оснащенная сенсором с разрешением 19 000 точек на дюйм. Эта мышь предусматривает сразу три способа подключения к системе: проводное, радиоинтерфейс 2,4 ГГц и Bluetooth. Конструкция слотов Push-Fit Switch Socket II позволяет заменять переключатели, чтобы настроить уровень сопротивления нажатию или продлить срок службы. Для мыши походят как обычные 3-контактные механические, так и 5-контактные оптико-механические микропереключатели Omron. Также доступна версия ROG Gladius III с проводным подключением.