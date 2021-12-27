Скоро наступят новогодние и рождественские праздники, а с ними длинные выходные, сопровождающиеся вкусными угощениями и многочисленные посиделки с друзьями и родными. В этой подборке товары бренда HuoHuo, которые сделают такие встречи ещё более приятными. На новогодней распродаже AliExpress их можно приобрести с дополнительными скидками, а самые быстрые и удачливые могут получить подарки.
Бренд HuoHuo входит в экосистему Xiaomi. Он широко известен в Китае, а сейчас начинает набирать популярность в других странах.
Электрическая мельница для специй
Эта мельница предназначена для автоматического измельчения соли, перца и других специй. Её корпус выполнен из ударопрочного полимера, жернова из керамики, а металлические элементы не подвержены коррозии.
Известно, что многие специи раскрываются в течение нескольких минут после помола, а затем эфирные масла из них улетучиваются, а с ними и весь аромат. Именно поэтому в большинстве ресторанов пользуются свежемолотыми специями, а не измельчёнными заготовками.
В процессе работы эта мельница издаёт шум на уровне 68 дБ, что гораздо меньше, чем у аналогов. Она питается от батарей или аккумуляторов, поэтому её не нужно заряжать, а если элемент питания выйдет из строя, достаточно заменить его, а ремонтировать мельницу не придётся.
Степень помола можно менять, для этого нужно отрегулировать измельчитель с помощью специального пятиступенчатого регулятора. За один заход можно промолоть примерно 10 грамм специй, чего более чем достаточно для нескольких порций еды.
Электрический штопор для открывания вина
С помощью этого штопора можно без каких-либо усилий откупорить бутылки вина и других напитков с пробками. Просто надеваете штопор на верхнюю часть бутылки, он сам вкручивает буравчик и вытягивает пробку, после чего можно наслаждаться напитком. Поверхность корпуса матовая, поэтому он не выскользнет из рук, а процесс откупоривания бутылки запускается нажатием одной кнопки.
На то, чтобы открыть бутылку, уходит около 6 секунд. Штопор работает с минимальным уровнем шума (не более 60 дБ), встроенного аккумулятора ёмкостью 550 мАч хватит на 70 бутылок, а полная зарядка занимает 2,5 часа. Зарядки в течение 5 минут достаточно, чтобы откупорить десяток бутылок. На корпусе имеется индикатор зарядки, так что вы точно будете знать, когда штопор нужно подзарядить. В комплектацию входит специальный резак для снятия упаковочной плёнки с горлышка.
Набор ножей из нанокерамики
В этом наборе четыре предмета: три универсальных ножа (длина лезвия 6, 7 и 8 дюймов) и пилинг-нож для чистки овощей и фруктов. Лезвия ножей выполнены из австралийского циркониевого песка, который прошёл подготовку физическим давлением под грузом 300 тонн и высокотемпературным запеканием при температуре 2000 грудусов Цельсия. Лезвия заточены алмазным шлифованием.
Такие ножи в два раза легче металлических, а их лезвия в десять раз твёрже, поэтому они почти не затупляются со временем и не требуют заточки. Керамика считается гораздо более экологичным и гигиеничным материалом, чем металл, она никак не влияет на вкус пищи, которая порезана таким ножом, не окисляет поверхность, с которой соприкасается, не уничтожает витамины и не подвержена коррозии.
Цены:
Электрическая мельница для специй — 827 р. вместо 1101 р.
Электрический штопор — 1047 р. вместо 1688 р.
Набор нанокерамических ножей — 1414 р. вместо 1688 р.
Распродажа проводится 27 по 31 декабря 2021 года (начало и конец — 11 утра по московскому времени). Для получения дополнительной скидки нужно взять купон в магазине HuoHuo на AliExpress и использовать его при оплате. Также можно применить промокод RADUET200 для скидки 200 рублей.
Промокод HUOHOUFAN предоставляет скидку 50% на эти товары, количество его использований — не более 30 заказов. Магазин HuoHuo случайным образом выберет 20 человек из числа 100 первых покупателей и подарит им свои продукты, а покупатель, оформивший заказ на самую крупную сумму, получит в подарок электрическую мельницу для специй.
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