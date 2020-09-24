iPhone 7

Глава сервисного центра Fixed.one Дмитрий Дружин предостерёг обладателей старых моделей iPhone от установки iOS 14. По его словам, это обновление с некоторой долей вероятности может навредить устройству.

За вчерашний день к нам зашло пять аппаратов (четыре «семерки» и одна «восьмёрка»), которые при попытке установки iOS 14 умерли с яблоком на экране. В iTunes выдаётся сообщение об ошибке 53, ранее характерной для проблем с модулем NFC, но так ли это сейчас — непонятно.

Исходя из нашего опыта, после установки iOS 14 на iPhone 7 и 7 Plus могут возникать проблемы с камерой — она вообще не запускается или не работает, а лишь показывает чёрный экран. 

С другой стороны, некоторые обладатели старых моделей iPhone, наоборот, указывают, что их смартфоны стали работать лучше после обновления, например, теперь они дольше держат заряд аккумулятора. Сообщений о проблемах на старых моделях iPad, вызванных установкой iPadOS 14, пока не поступало.

Вполне возможно, что проблемы со смартфонами вызваны багами или недоработками в обновлённой версии операционной системы. Это вполне объяснимо, ведь Apple не забрасывает поддержку даже относительно старых устройств. iOS 14 можно установить даже на iPhone 6s, которому в этом году исполнилось пять лет. Ни один производитель Android-смартфонов не обеспечивает выпуск обновлений настолько долго, даже три года выпуска обновлений считаются среди них чем-то выдающимся и достойным похвалы.

Возможно, стоит подождать, пока Apple разберётся с проблемами в iOS 14 и устранит баги, вызывающие выход из строя старых смартфонов. Обновили ли вы свои старые айфоны, друзья? С какими проблемами при этом столкнулись?


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