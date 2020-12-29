Перед всеми начинающими подкастерами, стримерами и музыкантами возникает вопрос выбора своего первого инструмента. Сразу отбросим период, когда новички пытаются сделать что-то качественное из подручных средств и, как правило, ничего хорошего из этого не выходит, но эту стадию обязательно нужно пережить и прочувствовать. Зачастую начинающие создатели контента пытаются использовать различные гарнитуры и микрофоны для аудиоконференций, которые не предназначены для записи звука на достойном уровне. Сегодня у нас в обзоре USB-микрофон Lyra от AKG, который может стать вашим первым инструментом для подкаста или стрима.
«Будь то подкастинг, создание видео на YouTube, прямая трансляция или запись очередного хита — с помощью мультирежимного USB-микрофона AKG Lyra Ultra HD вы с легкостью справитесь с любой задачей как профессионал. Вот уже более 70 лет лучшие в мире записи и выступления записываются с помощью микрофонов AKG — теперь и ваша очередь», — AKG.
Технические характеристики
- Протокол передачи данных: USB 2.0
- Преобразователь: 4 запатентованные капсюли конденсатора с постоянно поляризованной задней пластиной
- Частоты: 20 Гц — 20 кГц
- Порты: USB-C, 3,5 мм
- Габариты (ВШД): 247,5×107,9×152,50 мм
Комплектация AKG Lyra довольно лаконична. Для тех, кто сталкивался с микрофонами из профессионального сегмента, это не должно вызвать удивления. В просторной коробке вы найдёте: микрофон на подставке, кабель USB-С — USB-A, специальный адаптер для крепления на различных стойках, а также код для секвенсора Ableton Live 10 Lite. Упаковано всё очень надежно в специальный транспортировочный материал, чтобы свести на нет тряску, вибрации и падения.
Что касается дизайна AKG Lyra, то я бы его охарактеризовал вневременным, хотя на первый взгляд в его конструкции много отсылок к ретро-микрофонам. Внешний вид и элементы корпуса максимально утилитарны, чтобы ничего не отвлекало во время записи. Акцент сделан на элементы в цвете металлик, которые отлично смотрятся рядом с вашим MacBook или iMac.
С комплектной подставкой AKG Lyra очень уверенно располагается на горизонтальной поверхности — ничего не люфтует и не болтается. Все элементы управления очень приятно вращаются и переключаются. Корпус микрофона без подставки довольно легкий, а это означает, что он не будет оттягивать стойку при вертикальном креплении.
Несколько слов о комплектной подставки, при необходимости она без проблем снимается. На её «ноге» размещена специальная резиновая подкладка, благодаря которой на запись не попадают различные посторонние звуки, например, вибрации стола из-за различных постукиваний. Также микрофон с настольной подставкой можно использовать в качестве держателя для наушников, чтобы навести порядок на рабочем столе.
Использование
AKG Lyra подключается к компьютерам на Windows и macOS без необходимости в установке дополнительного софта. Помимо этого, микрофон можно использовать для записи с устройствами на Android или iOS, но для этого потребуется использовать специальный адаптер OTG или кабель USB-С — USB-C, а в случае с iPhone и iPad нужен Apple Camera Connection Kit.
Как упоминалось выше, в конструкции AKG Lyra предусмотрен разъем для наушников 3,5 мм. Он обеспечивает мониторинг с нулевой задержкой во время записи, а также даёт полный контроль над громкостью выходного сигнала.
Благодаря четырех капсюльному массиву микрофон можно использовать в четырех режимов записи, переключатель которых расположен на тыльной стороне устройства. Front — предназначен для записи источника звука, который располагается перед Lyra. Front & Back позволяет записывать два источника — спереди и сзади. Tight Stereo — записывает источники по бокам, а Wide Stereo — предназначен для записи объемного стерео с широкой панорамой звучания.
Ableton Live 10 Lite из комплекта я пока еще не использовал и тестирую запись в Garage Band, потому что он на моём уровне новичка наиболее прост в освоении и его возможностей для создания подкаста хватает с головой. По моим первым наблюдениям, звук Lyra пишет чисто и без искажений, но в итоговую запись я вношу некоторые правки. Во-первых, я каждый раз вручную подстраиваю встроенный в Garage Band шумодав, чтобы отсекать посторонние шумы. Во-вторых, при последующей эквализации я «подрезаю» верхние частоты, делая таким образом звучание мягче. Этот момент субъективен, поскольку слух у всех разный и вероятно кому-то захочется использовать дополнительную компрессию или «подкрутку» низких частот и середины.
Удобство
На фронтальной стороне AKG Lyra расположены индикаторы режимов, регулятор громкости наушников и кнопка Mute, отключающая микрофон. Стоит отметить, что ход клавиши довольно громкий и слышен на записи. В этом нет ничего страшного во время ведения стрима, а вот на подкасте этот звук придется вырезать или стараться не использовать эту аппаратную кнопку.
На тыльной стороне разместились регулятор чувствительности и переключатель режимов записи. Перепутать их не получится, поскольку первый со свободным ходом, а второй переключается с четко ощутимыми щелчками.
Вывод
По «Яндекс.Маркету» сейчас AKG Lyra можно приобрести от 8190 рублей и это очень достойный выбор для покупки своего первого инструмента в домашнюю студию. Огромный потенциал микрофона заключается в его универсальности — его можно рекомендовать музыкантам, подкастерам или стримерам, а в последнем случае он еще и удивит зрителей своим дизайном с винтажными элементами. Тем не менее стоит сразу оговориться, что «лира» в первую очередь предназначена для новичков и энтузиастов продвинутого уровня, для профессиональной студийной звукозаписи нужно будет рассматривать другие варианты с возможностью подключения к звуковой плате, а это уже совершенно другая ценовая категория.
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