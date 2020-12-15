Недавно мы рассказали про ASUS ZenBook UX435EG из линейки Classic, ориентированный на продуктивность за счет использования интегрированного в тачпад экрана ScreenPad 2.0. Но если в силу рабочих задач пользы от дополнительного дисплея вы для себя не видите и переплачивать за него не желаете, появляется смысл обратить внимание на модификацию ZenBook 14 Ultralight. Она входит в ту же серию Classic, но была создана с прицелом на портативность. В чем отличия и не придется ли поплатиться за малый вес производительностью — рассказываю в кратком обзоре.
Внешний вид ZenBook 14 Ultralight необычный для ноутбуков ASUS. Как минимум потому, что крышка здесь лишена фирменной металлической поверхности с расходящимися от логотипа окружностями. Вместо нее серый цвет с равномерной «песочной» текстурой. Впрочем, выглядит это решение тоже стильно, а ко всему прочему, корпус получился очень устойчивым к появлению различных загрязнений и следов использования. В целом качество сборки традиционно высокое. Все детали идеально подогнаны межу собой и корпус хоть и прогибается немного под пальцами из-за небольшой толщины облегченных панелей, но впечатление все равно происходит довольно-таки монолитного и крепко собранного продукта.
Размеры ZenBook 14 Ultralight сопоставимы с его более тяжеловесным братом, а вот весовая категория совершенно другая. Вес составляет всего 995 г. Меньше одного килограмма у полноразмерного ноутбука с 14-дюймовым экраном, достаточно мощной начинкой и отличной автономностью. Это очень крутой показатель, и ZenBook станет шикарным выбором для тех, кто из-за работы всегда должен иметь с собой ноутбук и очень устает носить массивные устройства. Толщина, кстати, составляет 14,9мм, а площадь на поверхности не сильно больше листа или журнала. Благодаря очень тонким рамкам по периметру экрана его полезная площадь составляет 92%, а общие размеры ноутбука даже компактней, чем 13-дюймовые модели прошлых лет. Портативность тут действительно впечатляет, и значимость этого факта сложно недооценить.
Что важно, за компактные размеры и малый вес ZenBook 14 Ultralight не придется расплачиваться эргономикой. Клавиатура здесь тихая, с удобным ходом кнопок для работы с большими объемами текста и удобным их разнесением относительно друг друга. Раскладка более-менее стандартная и продолжительного привыкания не требует, разве что блок стрелок мелковат. Но это не большая жертва на фоне прочего. Для работы в темное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, она имеет три уровня яркости и может быть полностью отключена. Также и тачпад, тут есть фирменная для ASUS сенсорная кнопка в верхнем правом углу панели — она включает подсветку, расчерчивающую сенсорную панель в виде цифрового блока NumPad. Удобно для тех, кто много работает с цифрами. А в целом размер трекпада достаточно большой и комфортен для работы без мыши. Дополнительный плюс к эргономике — фирменный шарнир ErgoLift, при раскрытии крышки нижняя ее часть упирается в поверхность и приподнимает корпус ноутбука на 3 градуса, улучшая теплообмен и обеспечивая чуть более удобный наклон клавиатуры для работы с текстом.
Дисплей ZenBook 14 Ultralight UX435EGL называется NanoEdge из-за очень тонких рамок по периметру. Тип матрицы IPS, так что здесь максимальные углы обзора, хороший запас яркости, а цветовой охват составляет 100% пространства sRGB. Отдельно стоит отметить точную заводскую калибровку, так что экран этого ZenBook также подойдет и для тех, в чьей работе важна цветопередача. Из интересного также отмечу аудиосистему с сертификацией Harman/Kardon, обладающую достаточным запасом громкости и качественным звуком. Модули беспроводных подключений — актуальные Bluetooth 5 и Wi-Fi 6. Проводные подключения представлены разъёмами USB 3.2, HDMI 2.0, парой Thunderbolt 4 (USB Type-C), мини-джеком и еще есть слот для карточек microSD. А еще в приложении MyASUS имеется ориентированная на видеозвонки и презентации функция ClearVoice Mic, которая способна отфильтровывать фоновые шумы при звукозаписи, а в режиме Multi-Presenter — выравнивать громкость отдельных голосов во время конференц-звонков. Функция ClearVoice Speaker аналогично устраняет шумы и выделяет голос из получаемого аудиопотока, чтобы пользователь ноутбука четко слышал своих собеседников.
А как отстоят дела с производительностью и автономностью? Обычно, когда мы говорим об ультрапортативных моделях, непременно бы сказали что в угоду форм-фактору придётся пойти на компромиссы. На удивление, этот ZenBook так делать не заставляет. В режиме «офисной печатной машинки», если не шиковать с яркостью экрана, ноутбук продержится солидные 15 часов. Такая же примерно автономность будет при непрерывном просмотре фильмов. Высокая яркость экрана и ресурсоемкие задачи на автономности скажутся драматично, но все равно по меркам ультракомпактных моделей показатели более чем впечатляющие. Отчасти ноутбук обязан этому новой платформе, здесь используется изготовленный по 10 нм техпроцессу Intel Core i7-1165G7 (11 поколения) в топовой конфигурации, 1 ГБ оперативной памяти, накопитель до 1 ТБ SSD и новая дискретная графика NVIDIA GeForce MX450 в дополнение к интегрированному ядру Intel Iris Xe. В совокупности получается конфигурация мощнее, чем этого требует офисный формат работы. Можно даже поиграть во что-то не топовое и без излишеств в плане настроек качества графики. К тому же, даже под нагрузкой процессор не страдает потерей производительности при длительном нагреве, а в целом система охлаждения справляется достаточно хорошо, чтобы корпус не нагревался до некомфортной температуры.
В итоге в ZenBook 14 Ultralight мы получаем ноутбук с весом меньше связки некоторых планшетов с клавиатурой. С учетом этого его можно буквально на ходу достать из рюкзака, встать на улице, быстро сделать какую-то рабочую задачу и пойти дальше. Редкая модель сможет похвастаться тем же. При этом у него качественный 14-дюймов экран с заводской калибровкой, мощная начинка с новейшим процессором Intel 11 поколения, дискретная видеокарта и очень долгое время работы на одном заряде.
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