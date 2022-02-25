В начале этого года российский бренд BQ представил новинку — смартфон 5765L Clever на платформе Unisoc Tiger T310 и Android 11 на борту. Мы протестировали гаджет и сейчас поделимся подробностями.
Внешний вид и комплектация
BQ 5765L Clever поставляется в коробке из плотного картона белого цвета. Внутри, помимо смартфона: адаптер питания, кабель USB, документация и аккумулятор. Всё правильно, никакой ошибки нет. Перед тем, как начать использовать гаджет, нужно вставить в него батарею.
Крышка снимается с помощью небольших углублений в торце. Под ней же находятся и два слота для SIM-карт. Смотрится такое решение в тотальном засилии unibody-корпусов, как минимум, необычно.
На верхнем торце BQ 5765L Clever расположены порт для зарядки и разъем 3,5 мм для наушников, а на нижнем — только отверстие микрофона. Клавиши регулировки громкости и кнопка блокировки экрана разместились на правой грани.
На экране «из коробки» наклеена защитная пленка. На задней панели по центру красуется логотип бренда. В левом верхнем углу квадратная площадка модуля камеры, а прямо под ним вспышка. В нижней части по центру расположена решетка для динамика.
ЭкранСмартфон получил IPS дисплей с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440 x 720. Соотношение сторон составляет 18:9. Таким образом перед нами довольно компактное устройство.
У дисплея BQ 5765L Clever хорошие углы обзора. Даже при сильном отклонении экран сохраняет читаемость и естественную цветопередачу.
Запаса яркости дисплея хватает для комфортного использования в помещении и на улице. В настройках экрана можно вручную отрегулировать контрастность и цвет. Есть готовые предустановки. К примеру, для контраста — «Автоматическая контрастность», «Повышенная контрастность» и «Стандарт». Для цвета — «Стандарт», «Теплый» и «Холодный».
Производительность и автономностьЗа производительность в BQ 5765L Clever отвечает платформа Unisoc Tiger T310. В состав чипа входят четыре вычислительных ядра — одно производительное ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и три энергоэффективных Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц.
Этот процессор изначально рассчитан на работу в доступных устройствах. У него есть поддержка 4G-сетей. Чип производится на предприятии Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с применением 12-нанометровой технологии.
Что касается остальных характеристик BQ 5765L Clever, он получил накопитель ёмкостью 16 ГБ с возможностью расширения с помощью карточек памяти microSD. Также смартфон оснащается 3 ГБ оперативной памяти.
Мы протестировали новинку в бенчмарке Geekbench. Смартфон набрал 631 балл.
Как и упоминалось выше, смартфон работает на Android 11 без каких-либо оболочек. Очень сильно порадовало, что большинство предустановленных приложений удаляются штатными методами. В целом интерфейс работает довольно плавно без лагов и рывков. Со всеми задачами обычного пользователя устройство справляется без проблем, а это прослушивание музыки и подкастов в Яндекс.Музыке, просмотр потокового видео на YouTube, чтение электронных книг на Литрес, общение в мессенджерах и соцсетях.
Говоря о производительности важно упомянуть надежную защиту данных. Платформа Unisoc Tiger T310 позволяет смартфону использовать функцию Face Unlock.
Автономную работу BQ 5765L Clever обеспечивает комплектный аккумулятор с ёмкостью 2700 мАч. Цифра может броситься в глаза из-за засилия отраслевого стандарта, который начинается от 3500 мАч. Впрочем, важно понимать, что мы здесь говорим о доступном смартфоне начального уровня. Для повседневных задач без игр и съемки видео такого запаса ёмкости аккумулятора хватит примерно на сутки. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает обратную зарядку. Другими словами, его можно использовать для поднаряда других гаджетов.
КамерыBQ 5765L Clever оснащается основной камерой на 5 МП и 2-мегапиксельной фронталкой. Качество съёмки примерно соответствует конкурентам в пределах до 7000 рублей.
Основная камера для своего разрешения выдаёт сносную картинку при дневном естественном освещении. Стоит отметить наличие автофокуса. В настройках камеры есть поддержка съемки фото в расширенном динамическом диапазоне.
В арсенале основной камеры доступны следующие режимы: «Панорама», «Портрет», «Ручной», «Замедленная съемка», «Серия», «Интервал», «Таймлапс», «Фильтр», QR-код и «Ночная съемка».
Технические характеристики
- Экран: IPS, 5.7", HD+ 1440x720, 18:9
- Процессор: Unisoc Tiger T310, 4 ядра
- Память: 3/16 ГБ
- Камера: основная — 5 МП, фронтальная — 2 МП
- Связь: 2G, 3G, 4G
- Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0
- Спутниковая навигация: GPS, AGPS, ГЛОНАСС
- Аккумулятор: 2700 мАч
- Разъемы: microUSB, 3.5 мм
- Габариты: 153,4 х 73,7 х 10,2 мм
- Вес: 160 г.
Вывод
Стоимость BQ 5765L Clever составляет 6990 рублей. Он доступен в черном, темно-сером, золотом, красном и синем цвете. Сложив все основные функции получаем сбалансированное устройство базового уровня. При этом неискушенные пользователи не будут излишне скованы функциональными рамками, поскольку платформа Unisoc Tiger T310 хорошо справляется со всеми повседневными задачами, будь то прослушивание музыки, просмотр видео или общение.
Из недостатков отметим только скромный накопитель на 16 ГБ, но он нивелируется возможностью расширения с помощью карт памяти microSD. В остальном получается интересная новинка для бюджетной категории.
Приобрести смартфон BQ 5765L Clever
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