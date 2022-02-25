BQ 5765L Clever

В начале этого года российский бренд BQ представил новинку — смартфон 5765L Clever на платформе Unisoc Tiger T310 и Android 11 на борту. Мы протестировали гаджет и сейчас поделимся подробностями.

Внешний вид и комплектация

BQ 5765L Clever

BQ 5765L Clever поставляется в коробке из плотного картона белого цвета. Внутри, помимо смартфона: адаптер питания, кабель USB, документация и аккумулятор. Всё правильно, никакой ошибки нет. Перед тем, как начать использовать гаджет, нужно вставить в него батарею.

Крышка снимается с помощью небольших углублений в торце. Под ней же находятся и два слота для SIM-карт. Смотрится такое решение в тотальном засилии unibody-корпусов, как минимум, необычно.

BQ 5765L Clever

На верхнем торце BQ 5765L Clever расположены порт для зарядки и разъем 3,5 мм для наушников, а на нижнем — только отверстие микрофона. Клавиши регулировки громкости и кнопка блокировки экрана разместились на правой грани.

BQ 5765L Clever

На экране «из коробки» наклеена защитная пленка. На задней панели по центру красуется логотип бренда. В левом верхнем углу квадратная площадка модуля камеры, а прямо под ним вспышка. В нижней части по центру расположена решетка для динамика.

BQ 5765L Clever

Экран

Смартфон получил IPS дисплей с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 1440 x 720. Соотношение сторон составляет 18:9. Таким образом перед нами довольно компактное устройство.

BQ 5765L Clever

У дисплея BQ 5765L Clever хорошие углы обзора. Даже при сильном отклонении экран сохраняет читаемость и естественную цветопередачу.

BQ 5765L Clever

Запаса яркости дисплея хватает для комфортного использования в помещении и на улице. В настройках экрана можно вручную отрегулировать контрастность и цвет. Есть готовые предустановки. К примеру, для контраста — «Автоматическая контрастность», «Повышенная контрастность» и «Стандарт». Для цвета — «Стандарт», «Теплый» и «Холодный».

Производительность и автономность

За производительность в BQ 5765L Clever отвечает платформа Unisoc Tiger T310. В состав чипа входят четыре вычислительных ядра — одно производительное ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и три энергоэффективных Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

BQ 5765L Clever

Этот процессор изначально рассчитан на работу в доступных устройствах. У него есть поддержка 4G-сетей. Чип производится на предприятии Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с применением 12-нанометровой технологии.

BQ 5765L Clever

Что касается остальных характеристик BQ 5765L Clever, он получил накопитель ёмкостью 16 ГБ с возможностью расширения с помощью карточек памяти microSD. Также смартфон оснащается 3 ГБ оперативной памяти.

Мы протестировали новинку в бенчмарке Geekbench. Смартфон набрал 631 балл.

BQ 5765L Clever

Как и упоминалось выше, смартфон работает на Android 11 без каких-либо оболочек. Очень сильно порадовало, что большинство предустановленных приложений удаляются штатными методами. В целом интерфейс работает довольно плавно без лагов и рывков. Со всеми задачами обычного пользователя устройство справляется без проблем, а это прослушивание музыки и подкастов в Яндекс.Музыке, просмотр потокового видео на YouTube, чтение электронных книг на Литрес, общение в мессенджерах и соцсетях.

Говоря о производительности важно упомянуть надежную защиту данных. Платформа Unisoc Tiger T310 позволяет смартфону использовать функцию Face Unlock.

BQ 5765L Clever

Автономную работу BQ 5765L Clever обеспечивает комплектный аккумулятор с ёмкостью 2700 мАч. Цифра может броситься в глаза из-за засилия отраслевого стандарта, который начинается от 3500 мАч. Впрочем, важно понимать, что мы здесь говорим о доступном смартфоне начального уровня. Для повседневных задач без игр и съемки видео такого запаса ёмкости аккумулятора хватит примерно на сутки. Также стоит отметить, что смартфон поддерживает обратную зарядку. Другими словами, его можно использовать для поднаряда других гаджетов.

Камеры

BQ 5765L Clever оснащается основной камерой на 5 МП и 2-мегапиксельной фронталкой. Качество съёмки примерно соответствует конкурентам в пределах до 7000 рублей.

BQ 5765L Clever

Основная камера для своего разрешения выдаёт сносную картинку при дневном естественном освещении. Стоит отметить наличие автофокуса. В настройках камеры есть поддержка съемки фото в расширенном динамическом диапазоне.

В арсенале основной камеры доступны следующие режимы: «Панорама», «Портрет», «Ручной», «Замедленная съемка», «Серия», «Интервал», «Таймлапс», «Фильтр», QR-код и «Ночная съемка». 
Фронтальная камера также используется не только для селфи. Она необходима для работы системы Face Unlock, которая разблокирует смартфон по лицу. Этот способ срабатывает довольно быстро и точно.

Технические характеристики

BQ 5765L Clever
  • Экран: IPS, 5.7", HD+ 1440x720, 18:9
  • Процессор: Unisoc Tiger T310, 4 ядра
  • Память: 3/16 ГБ
  • Камера: основная — 5 МП, фронтальная — 2 МП
  • Связь: 2G, 3G, 4G
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5.0
  • Спутниковая навигация: GPS, AGPS, ГЛОНАСС
  • Аккумулятор: 2700 мАч
  • Разъемы: microUSB, 3.5 мм
  • Габариты: 153,4  х 73,7 х 10,2 мм
  • Вес: 160 г.

Вывод

BQ 5765L Clever

Стоимость BQ 5765L Clever составляет 6990 рублей. Он доступен в черном, темно-сером, золотом, красном и синем цвете. Сложив все основные функции получаем сбалансированное устройство базового уровня. При этом неискушенные пользователи не будут излишне скованы функциональными рамками, поскольку платформа Unisoc Tiger T310 хорошо справляется со всеми повседневными задачами, будь то прослушивание музыки, просмотр видео или общение.

Из недостатков отметим только скромный накопитель на 16 ГБ, но он нивелируется возможностью расширения с помощью карт памяти microSD. В остальном получается интересная новинка для бюджетной категории.

Приобрести смартфон BQ 5765L Clever


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