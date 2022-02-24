Canyon Corax

В январе этого года пришло в негодность моё рабочее кресло за три года использования. Оно было от ноунейм-производителя, и своё время отработало достойно. Тем не менее в начале 2021 года от него начала побаливать спина, поскольку спинка уже не оказывала правильной поддержки. Это прямой сигнал к замене стула. Мне предложили протестировать игровое кресло Canyon Corax и сейчас поделюсь своими впечатлениями.

Я работаю на удаленке, поэтому для меня важно наличие грамотно организованного рабочего пространства дома. За своим столом я провожу довольно много времени каждый день. При таких темпах наличие удобного кресла — необходимость. В противном случае использование дешевой и некачественной мебели выльется в дискомфорт и проблемы с позвоночником.

Основные особенности Canyon Corax

Canyon Corax

В этом небольшом блоке я перечислю все основные особенности кресла и отмечу важные для себя:
  • Рама из металла толщиной 1.5 мм — рама должна быть прочной и точка. Всё дело в том, что во время длительной работы за столом мы часто меняем различные позы и основание конструкции должно выдерживать эти постоянные изменения.
  • Пятиконечное металлическое основание с полиуретановыми колесиками 60 мм — еще один важный несущий элемент. Колесики не должны быть хлипкими, чтобы обеспечивать плавное и уверенное скольжение по покрытию.
  • Газлифт 4 класса — с помощью этой штуки регулируется высота.
  • Заполнение пеной с эффектом памяти — кресло должно подчеркивать и поддерживать все анатомические особенности.
  • Подушки для поддержки головы и поясницы — помогают принять комфортное положение и разгрузить напряженную спину.
  • Наклон спинки в пределах 90°-165° — еще одна важная особенность конструкции, позволяющая подбирать для себя максимально удобное положение.
  • Максимальный вес 150 кг — я довольно большой, поэтому и кресло должно быть массивным и выдерживать мой вес на протяжении всего рабочего дня.

Сборка

Canyon Corax

Canyon Corax поставляется в довольно крупной коробке в разобранном состоянии. Внутри все крупные детали конструкции отдельно упакованы в целлофан, а мелкие элементы расфасованы по вакуумным пластиковым пакетам. В комплекте имеются все необходимые для сборки инструменты: отвертка и шестигранник.

Сборка подробно и схематично описана в инструкции. Процесс происходит в несколько этапов и не займет дольше 20 минут при условии, что вы когда-либо справлялись со сбором шкафчика из Ikea.

Canyon Corax

Сначала собирается основание, в него монтируются 60 мм колесики, благодаря которым кресло плавно и быстро перемещается практически по любой поверхности. Затем вставляется газлифт — он позволяет точно регулировать высоту сиденья.

Canyon Corax

Следующий этап — сборка сиденья. Оно вместе со спинкой изготовлено из экокожи с наполнителем из пенки с эффектом памяти. На первый взгляд поверхность устойчива к повреждениям и легко очищается. К основанию сиденья прикручиваются 4D-подлокотники — их можно перемещать вперед и назад, вверх и вниз, а также выдвигать и задвигать до 15°. На этом же этапе вставляются рычаги регулировки высоты и наклона. Canyon Corax можно использовать в качестве кресла-качалки.
На завершающем этапе вставляем спинку в пазы сиденья и закрепляем её болтами, а потом всё это дело скрываем пластиковыми заглушками. В финале остается только закрепить подголовник и положить подушку для поясницы.

Дизайн

Кресло выполнено в черном цвете с оранжевыми элементами. Несмотря на свою принадлежность к геймерскому сегменту, Canyon Corax смотрится сдержано и лаконично, поэтому отлично впишется в  почти любой интерьер за исключением какого-нибудь арт-деко, но в таком только если троны с позолотой использовать.
Под правым подлокотником размещается рычаг регулировки высоты, а под левым — рычаг перехода в режим кресла-качалки. Также непосредственно под правую руку производитель разместил ручку для настройки угла наклона спинки.

В целом дизайн Canyon Corax мне пришелся по душе. Внешний вид кресла я бы охарактеризовал минималистичным и функциональным, а это два основных параметра мебели для меня.

Эргономика

Canyon Corax

В кресле чувствуешь себя довольно свободно, оно не сковывает движений. Тем не менее в нужных местах ощущается поддержка — шея и поясница.

В мой повседневный сценарий отлично вписываются регулируемые подлокотники и угол наклона спинки. Особенно приятно, когда делаешь себе перерыв, включаешь какое-нибудь видео и откидываешь спинку, чтобы почилить. В кресле не устаешь на протяжении длительного времени. Впрочем, если у вас сидячая работа, несмотря на удобство мебели, не забывайте делать регулярные перерывы для разминки или прогулки.

Технические характеристики

Canyon Corax
  • Колесики: Полиуретан 60 мм
  • Цвет: Черный, оранжевый
  • Регуляция высоты: Газлифт 4 класс
  • Максимальный вес: 150 кг
  • Подлокотники: 4D-регулируемые
  • Спинка стула: Угол наклона 90°-165°
  • Механизм регулировки наклона: Мультиблок
  • Габариты упаковки: 360x650х870 мм
  • Вес упаковки: 27 кг
  • Гарантийный срок: 24 месяца

Итоги

Canyon Corax

Стоимость Canyon Corax составляет 25499 р. За этот ценник производитель предлагает, как мне показалось, надежное и удобное кресло. Также от себя в преимущества запишу сдержанный дизайн и достойный набор функциональных возможностей, которые позволяют подобрать высоту сиденья, угол наклона спинки и положение подлокотников под индивидуальные анатомические особенности.


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