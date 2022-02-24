В январе этого года пришло в негодность моё рабочее кресло за три года использования. Оно было от ноунейм-производителя, и своё время отработало достойно. Тем не менее в начале 2021 года от него начала побаливать спина, поскольку спинка уже не оказывала правильной поддержки. Это прямой сигнал к замене стула. Мне предложили протестировать игровое кресло Canyon Corax и сейчас поделюсь своими впечатлениями.
Я работаю на удаленке, поэтому для меня важно наличие грамотно организованного рабочего пространства дома. За своим столом я провожу довольно много времени каждый день. При таких темпах наличие удобного кресла — необходимость. В противном случае использование дешевой и некачественной мебели выльется в дискомфорт и проблемы с позвоночником.
Основные особенности Canyon Corax
В этом небольшом блоке я перечислю все основные особенности кресла и отмечу важные для себя:
- Рама из металла толщиной 1.5 мм — рама должна быть прочной и точка. Всё дело в том, что во время длительной работы за столом мы часто меняем различные позы и основание конструкции должно выдерживать эти постоянные изменения.
- Пятиконечное металлическое основание с полиуретановыми колесиками 60 мм — еще один важный несущий элемент. Колесики не должны быть хлипкими, чтобы обеспечивать плавное и уверенное скольжение по покрытию.
- Газлифт 4 класса — с помощью этой штуки регулируется высота.
- Заполнение пеной с эффектом памяти — кресло должно подчеркивать и поддерживать все анатомические особенности.
- Подушки для поддержки головы и поясницы — помогают принять комфортное положение и разгрузить напряженную спину.
- Наклон спинки в пределах 90°-165° — еще одна важная особенность конструкции, позволяющая подбирать для себя максимально удобное положение.
- Максимальный вес 150 кг — я довольно большой, поэтому и кресло должно быть массивным и выдерживать мой вес на протяжении всего рабочего дня.
Сборка
Canyon Corax поставляется в довольно крупной коробке в разобранном состоянии. Внутри все крупные детали конструкции отдельно упакованы в целлофан, а мелкие элементы расфасованы по вакуумным пластиковым пакетам. В комплекте имеются все необходимые для сборки инструменты: отвертка и шестигранник.
Сборка подробно и схематично описана в инструкции. Процесс происходит в несколько этапов и не займет дольше 20 минут при условии, что вы когда-либо справлялись со сбором шкафчика из Ikea.
Сначала собирается основание, в него монтируются 60 мм колесики, благодаря которым кресло плавно и быстро перемещается практически по любой поверхности. Затем вставляется газлифт — он позволяет точно регулировать высоту сиденья.
Следующий этап — сборка сиденья. Оно вместе со спинкой изготовлено из экокожи с наполнителем из пенки с эффектом памяти. На первый взгляд поверхность устойчива к повреждениям и легко очищается. К основанию сиденья прикручиваются 4D-подлокотники — их можно перемещать вперед и назад, вверх и вниз, а также выдвигать и задвигать до 15°. На этом же этапе вставляются рычаги регулировки высоты и наклона. Canyon Corax можно использовать в качестве кресла-качалки.
ДизайнКресло выполнено в черном цвете с оранжевыми элементами. Несмотря на свою принадлежность к геймерскому сегменту, Canyon Corax смотрится сдержано и лаконично, поэтому отлично впишется в почти любой интерьер за исключением какого-нибудь арт-деко, но в таком только если троны с позолотой использовать.
В целом дизайн Canyon Corax мне пришелся по душе. Внешний вид кресла я бы охарактеризовал минималистичным и функциональным, а это два основных параметра мебели для меня.
Эргономика
В кресле чувствуешь себя довольно свободно, оно не сковывает движений. Тем не менее в нужных местах ощущается поддержка — шея и поясница.
В мой повседневный сценарий отлично вписываются регулируемые подлокотники и угол наклона спинки. Особенно приятно, когда делаешь себе перерыв, включаешь какое-нибудь видео и откидываешь спинку, чтобы почилить. В кресле не устаешь на протяжении длительного времени. Впрочем, если у вас сидячая работа, несмотря на удобство мебели, не забывайте делать регулярные перерывы для разминки или прогулки.
Технические характеристики
- Колесики: Полиуретан 60 мм
- Цвет: Черный, оранжевый
- Регуляция высоты: Газлифт 4 класс
- Максимальный вес: 150 кг
- Подлокотники: 4D-регулируемые
- Спинка стула: Угол наклона 90°-165°
- Механизм регулировки наклона: Мультиблок
- Габариты упаковки: 360x650х870 мм
- Вес упаковки: 27 кг
- Гарантийный срок: 24 месяца
Итоги
Стоимость Canyon Corax составляет 25499 р. За этот ценник производитель предлагает, как мне показалось, надежное и удобное кресло. Также от себя в преимущества запишу сдержанный дизайн и достойный набор функциональных возможностей, которые позволяют подобрать высоту сиденья, угол наклона спинки и положение подлокотников под индивидуальные анатомические особенности.
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