X Pro Elite — это флагманская электрическая зубная щетка от Oclean. Устройство отличается бесшумной работой, защитой IPX7, дисплеем и фирменным приложением. Гаджет способен определять уровень нажатия, а еще умеет с помощью встроенного акселератора контролировать очистку 32 слепых зон. Щетка подключается к смартфону по Bluetooth и отображает полезную статистику в приложении. А теперь обо всём поподробнее.
Elite — это топовая модификация флагманской модели, которая отличается в первую очередь типом зарядки, бесшумной работой и некоторыми элементами дизайна. Вместе с зубной щеткой в комплекте беспроводная зарядка, площадка для крепления и документация.
Oclean X Pro Elite выполнена в минималистичном дизайне без каких-либо лишних элементов. За счет цилиндрической формы она удобно лежит в руке, а кнопка включения располагается прямо под большим пальцем. Чуть выше над клавишей размещен OLED-дисплей с сенсорной панелью, переключение функций осуществляется с помощью свайпов. Эти элементы оформлены в единый блок.
В отличие от своего предшественника Oclean X Pro Elite оборудована беспроводной зарядкой. Одного заряда хватает примерно на месяц автономной работы, поэтому щетку необязательно ставить на зарядник каждый раз после чистки зубок. В целом можно сказать, что автономность сильно зависит от частоты применения. На стандартные два раза в день полностью заряженного аккумулятора должно хватить на 30 дней. Беспроводная зарядка работает от любого источника с разъемом USB-A. Чтобы полностью зарядить щетку от 0 до 100 процентов потребуется примерно 2 часа.
Насадка Oclean X Pro Elite защищена специальным колпачком. Тем не менее их рекомендуется регулярно дезинфицировать и менять по мере необходимости.
Щетина на насадке размещена в особом порядке. Таким образом Oclean обеспечивает дополнительную защиту зубной эмали. В комплекте с новой зубной щеткой лучше сразу приобрести несколько дополнительных насадок, поскольку рекомендуется их менять в период от 1 до 3 месяцев в зависимости от интенсивности использования.
Благодаря защите IPX7 щетку можно промывать под струей воды. Во время чистки на дисплее Oclean X Pro Elite отображается таймер, который помогает контролировать рекомендуемую длительность процедуры очистки полости рта. Стоит отметить, что насадки от X Pro подходят к Elite поэтому если у вас в запасе осталось несколько штук от предыдущей модели, то не торопитесь их выбрасывать.
Фирменное приложение Oclean доступно для смартфонов на iOS и Android. Его интерфейс прост и не перегружен избыточной функциональностью. На главном экране отображается подробная статистика. Можно привязать несколько щеток сразу. Также в приложении доступен выбор режимов работы и набор рекомендаций по правильному использованию.
Для оптимальной очистки X Pro Elite предлагает установить пол владельца, дату рождения, выбрать степень отбеливания зубов и указать предпочтения (курение, употребление кофе, чая и вина). Все эти параметры влияют на белизну эмали. Также нужно будет установить состояние зубов. После определения всех этих параметров щетка предложит наиболее оптимальный режим.
Помимо этого, пользователи могут вручную выбирать необходимую программу:
- Отбеливание средней силы (предназначена для людей с пожелтевшими зубами)
- Нежная чистка СПА (для гиперчувствительных зубов)
- Деликатная чистка (мотор работает в особом режиме, который разрабатывался для чувствительных зубов)
- Ежедневная (для людей со здоровыми деснами и белыми зубами)
- Чистка десен (легкая сила, подходит для людей с брекетами)
- Отбеливание для новичков (умеренная сила и продолжительность для людей со здоровыми деснами и белыми зубами)
- Послеобеденные сладкие напитки (эксклюзивная программа)
- Чистка с сильным нажатием (для людей с тяжелым налетом зубного камня)
- Чистка со средним нажатием (для людей, у которых есть стоматологические заболевания)
- Чистка для брекетов
Технические характеристики
- Защита IPX7
- Мощность 1,5 Вт
- Ёмкость аккумулятора 800 мАч
- Bluetooth 5.0
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Четвёртая?
П.с:
Хорошо что не проктологи)
так нам чистить или пока она работает на таймер смотреть?
А может даже и скажет через умную колонку)