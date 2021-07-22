Компания Huawei представила новый модельный ряд планшетов: MatePad 11, MatePad Pro (12,6 дюйма) и MatePad Pro (10,8 дюйма). Это первые планшеты компании на фирменной операционной системе HarmonyOS, также они интересны стильным современным дизайном, удобными корпусами, мощными процессорами и актуальными по параметрам экранами.
Поговорим о каждом подробнее.
Huawei MatePad 11
Главная особенность MatePad 11 и всего модельного ряда — операционная система HarmonyOS 2.0. Huawei стремится прекратить гегемонию iOS и Android, и по идее, с ней владелец планшета получит совершенно новый пользовательский опыт с точки зрения взаимодействия с интерфейсом и экосистемой.
Первое впечатление — система работает плавно и быстро. Скорость решения задач — заслуга железа, но и оптимизация программного обеспечения играет не последнюю роль. Кроме того, интерфейс плавнее, чем у Android, разработчики уделили внимание анимациям, решение удачное.
Следующее впечатление: а что тут вообще нового? Дизайн иконок тот же, что и в EMUI, магазин приложений — AppGallery. Это плюс, а не минус. Переход с одной операционной системы на другую будет легким, переучиваться управлению устройством не придется. Создается чувство, будто компания допилила последнюю версию EMUI, не обновив софт радикально.
Впрочем, точечные нововведения достойны внимания — они сделали операционную систему многократно удобнее, хотя на первый взгляд не бросаются в глаза. Дизайн программного обеспечения разработан так, чтобы максимально упростить пользование планшетом и доставить юзеру как можно больше удовольствия.
Теперь в нижней части экрана располагаются не только важные приложения, справа от них размещены недавно использованные, туда помещаются две иконки. Удобно, если случайно закрыл программу или нужно оперативно вернуться к решаемым задачам. Иконки не нужно искать по всему рабочему столу, они оказываются перед глазами. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.
Интересная функция «Галерея устройств». С ней все фото и видео синхронизируются между устройствами, не загружаясь при этом в облачное хранилище. Сделали фото на планшет — оно тут же появилось на смартфоне и умном экране. В общем, HarmonyOS 2.0 сочетает в себе преемственность дизайнерских решений Huawei и точечные нововведения, что в сочетании делает операционную систему привычной для фанатов бренда и давних юзеров Android, а одновременно она улучшает пользовательских опыт.
MatePad 11 — это первый планшет Huawei с частотой обновления экрана до 120 Гц, с таким параметром дисплей доставляет прежде всего эстетическое удовольствие, делая изображение более плавным: увеличивает динамичность в играх и повышает комфорт при просмотре веб-страниц и вводе текста.Другие параметры дисплея: IPS-матрица с диагональю 10,95 дюйма и разрешением 2560×1600 пикселей. Цветовой охват DCI-P3, имеются сертификаты защиты зрения Low Blue Light и Flicker Free от компании TUV Rheinland.
Вместе с эффектным отображением картинки устройство также упрощает повседневный пользовательский опыт. Планшет получил обновленный стилус второго поколения Huawei M-Pencil. Прежде всего он интересен функцией рукописного ввода: напишите букву, слово или предложение от руки, программное обеспечение конвертирует их в печатный текст.
Это упрощает процесс написания срочного текста, особенно в моменты, когда рядом нет съемной клавиатуры. Например, можно написать текст, держа электронный планшет, будто папку с бумагой. Другая важная технология — Pencil Engine: она позволяет интегрировать рукописный ввод в любые приложения.
Huawei M-Pencil быстрый. Задержка отклика составляет всего 2 мс, стилус быстро синхронизируется с экраном, короткая задержка позволяет воплотить рисунок таким, каким вы его задумывали.
Еще один аксессуар для планшета — съемная клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard. Она оснащается надежным магнитным креплением, беспроводной зарядкой и подключение по Bluetooth. Аксессуар выполняет две роли — клавиатура и подставка. Первая дает пользовательский опыт ноутбука и позволяет набирать текст почти в любой локации, а не только стационарно, со второй также можно смотреть кино, пока устройство находится в удобном для глаз положении.
Huawei MatePad 11 работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865, за обработку графики отвечает Adreno 650. Эти параметры позволяют запускать все доступные планшету игры на максимальных настройках графики и играть продолжительное время без троттлинга. В графических редакторах тоже можно пользоваться всеми эффектами и рендерить тяжелые файлы, устройство выдержит нагрузку.
Другой плюс железа — память. Объем ОЗУ во всех комплектациях составляет 6 ГБ, встроенный накопитель доступен в трех вариантах: 64, 128 или 256 ГБ. Такие параметры позволяют открывать одновременно несколько приложений, и они будут работать стабильно без лагов и перезагрузок. Например, на устройстве можно одновременно выполнять задания по работе или учебе, параллельно развлекаясь. Например, делать презентацию в PowerPoint или заполнять таблицу в Excel, а параллельно смотреть длинное видео на YouTube, планшет без проблем будет работать, потому что мощности процессора и объема памяти хватает для решения нескольких задач одновременно.
Емкость аккумулятора составляет 7250 мАч, с ним планшет работает до 12 часов без подзарядки в режиме воспроизведения видео. За звук отвечают четыре высокоамплитудных динамика от компании Harman Kardon. Добавлена технология Histen 7.0 для усиления басов, поддерживается алгоритм улучшения звукового покрытия. Чтобы источники звука не закрывались, когда пользователь держит планшет в руках, инженеры разместили динамики с трех сторон — три по бокам и один сзади.
Разрешение тыльной камеры составляет 13 МП. Диафрагма f/1.8, максимальное разрешение фото — 4160×3120 пикселей, видео — 3840×2160 пикселей.
Цены Huawei MatePad 11:
- 6+64 ГБ — 34 990 руб.
- 6+128 ГБ — 37 990 руб.
- 6+256 ГБ — 44 990 руб.
Huawei MatePad Pro 12,6
Флагманская модель компании. Диагональ экрана составляет 12,6 дюйма, тип матрицы OLED, соотношение сторон 16:10. Контрастность 1 000 000:1, цветовой охват DCI-P3, точность цветопередачи ΔE<0,56. С этими параметрами точность цветопередачи экрана сопоставима с мониторами профессионального класса.
В сочетание со стилусом планшет становится полноценным профессиональным устройством: художники, дизайнеры, видеографы смогут воплотить работы с максимально точными цветами и получить результат, который задумывали.
С точки зрения дизайна дисплея также совершенный. Полезная площадь — 90% поверхности устройства, при этом инженеры позаботились о прочности корпуса — рамка из магниево-алюминиевого сплава защищает края экрана.
Планшет работает на флагманском процессоре Kirin 9000E, изготовленном по техпроцессу 5-нм, за графику отвечает 22-ядерный модуль Mali-G78 со структурой ядра «big + tiny». Для воспроизведения звука в устройство интегрированы восемь высокоамплитудных динамиков, добавлен алгоритм улучшения низких частот с максимальной амплитудой 79 дБ. Планшет прошел профессиональную настройку Harman Kardon, чтобы обеспечить высокое качество звука.
Интегрирована быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge с мощностью 40 Вт, с ней батарея заряжается за 2 часа 10 минут. Также добавлена беспроводная зарядка на 27 Вт и обратная беспроводная зарядка на 10 Вт, вторая дает возможность подзаряжать от планшета смартфон и аксессуары.
Цены Huawei MatePad Pro 12,6:
- 8+256 ГБ — 69 990 руб.
- 8+256 ГБ — 89 990 руб. + стилус и магнитная клавиатура в комплекте
Huawei MatePad Pro 10,8
Более компактная модель серии MatePad Pro. Диагональ экрана составляет 10,8-дюймов, разрешение 2560×1600, плотность пикселей 280 PPI. Экран занимает 90% фронтальной поверхности. Корпус легкий и тонкий относительно старшей версии: толщина 7,2 мм, вес 460 г.
MatePad Pro 10,8 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870, графический модуль — Adreno 650. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, емкость накопителя — 128 ГБ.
Планшет оснащён батареей 7250 мАч, с ней он работает до 11 часов в режиме просмотра веб-страниц или воспроизведения видео, сохраненного на устройстве.
Цены Huawei MatePad Pro 10,8:
- 8+128 ГБ — 55 990 руб. + стилус в комплекте
HarmonyOS: все планшеты интегрированы в экосистему Huawei
Особенность всех трех планшетов — это первые устройства компании на ее собственной операционной системе HarmonyOS 2.0. Она разработана так, чтобы усовершенствовать взаимодействие между устройствами пользователей, а также упростить пользователю решение профессиональных и повседневных задач.
В новом модельном ряде MatePad разработчики сделали акцент на взаимодействие между планшетом и ноутбуком. Прежде всего, они упростили процесс сопряжения — просто коснитесь лэптопа меткой на корпусе планшета, и на устройствах активируется функция «Мультискрин». С ней вы получите пользовательский опыт, будто у вас два монитора: вы сможете перетаскивать файлы с одного экрана на другой.
При включенной функции «Мультискрин» возможны три варианта работы:
«Проецирование». Экран ноутбука полностью отображается на планшете, что позволяет, например, использовать стилус для работы с приложениями на ПК или просто демонстрировать контент во время презентации при отсутствии общего большого экрана.
«Расширение». Устройство служит дополнительным экраном для ПК, позволяя отображать больше контента, что может пригодиться при необходимости работы с двумя документами или окнами одновременно.
«Взаимодействие». Экран девайса отображается в отдельном окне на экране ноутбука, и пользователь может перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием с помощью мыши или редактировать файлы на планшете, используя экран, клавиатуру и мышь.
Итог
В итоге можно смело сказать, что новая серия планшетов Huawei — универсальные устройства для решения офисных задач, профессиональных и досуга.
Съемная клавиатура, рукописный ввод текста, удобный стилус — эти возможности позволяют с удобством редактировать текст, работать с таблицами и создавать презентации. Стилус с минимальной задержкой, экран с точнейшей цветопередачей, мощный процессор — с этими особенностями планшеты становятся удобными устройствами для создания и обработки фото- и видеофайлов. Качественный экран, громкие динамики с точной звукопередачей, мощный процессор — эти параметры делают устройства идеальными для игр и кино. В общем, грамотная инвестиция — покупка универсального устройства для решения большого перечня задач на долгие годы.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru