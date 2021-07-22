Huawei MatePad 11

Главная особенность MatePad 11 и всего модельного ряда — операционная система HarmonyOS 2.0. Huawei стремится прекратить гегемонию iOS и Android, и по идее, с ней владелец планшета получит совершенно новый пользовательский опыт с точки зрения взаимодействия с интерфейсом и экосистемой.





Первое впечатление — система работает плавно и быстро. Скорость решения задач — заслуга железа, но и оптимизация программного обеспечения играет не последнюю роль. Кроме того, интерфейс плавнее, чем у Android, разработчики уделили внимание анимациям, решение удачное.





Следующее впечатление: а что тут вообще нового? Дизайн иконок тот же, что и в EMUI, магазин приложений — AppGallery. Это плюс, а не минус. Переход с одной операционной системы на другую будет легким, переучиваться управлению устройством не придется. Создается чувство, будто компания допилила последнюю версию EMUI, не обновив софт радикально.





Впрочем, точечные нововведения достойны внимания — они сделали операционную систему многократно удобнее, хотя на первый взгляд не бросаются в глаза. Дизайн программного обеспечения разработан так, чтобы максимально упростить пользование планшетом и доставить юзеру как можно больше удовольствия.





Теперь в нижней части экрана располагаются не только важные приложения, справа от них размещены недавно использованные, туда помещаются две иконки. Удобно, если случайно закрыл программу или нужно оперативно вернуться к решаемым задачам. Иконки не нужно искать по всему рабочему столу, они оказываются перед глазами. Центр уведомлений и контрольная панель теперь разделены: свайп в левой части экрана вытягивает первое, в правой — второе.





Интересная функция «Галерея устройств». С ней все фото и видео синхронизируются между устройствами, не загружаясь при этом в облачное хранилище. Сделали фото на планшет — оно тут же появилось на смартфоне и умном экране. В общем, HarmonyOS 2.0 сочетает в себе преемственность дизайнерских решений Huawei и точечные нововведения, что в сочетании делает операционную систему привычной для фанатов бренда и давних юзеров Android, а одновременно она улучшает пользовательских опыт.

MatePad 11 — это первый планшет Huawei с частотой обновления экрана до 120 Гц, с таким параметром дисплей доставляет прежде всего эстетическое удовольствие, делая изображение более плавным: увеличивает динамичность в играх и повышает комфорт при просмотре веб-страниц и вводе текста.









Еще один аксессуар для планшета — съемная клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard. Она оснащается надежным магнитным креплением, беспроводной зарядкой и подключение по Bluetooth. Аксессуар выполняет две роли — клавиатура и подставка. Первая дает пользовательский опыт ноутбука и позволяет набирать текст почти в любой локации, а не только стационарно, со второй также можно смотреть кино, пока устройство находится в удобном для глаз положении.





Huawei MatePad 11 работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 865, за обработку графики отвечает Adreno 650. Эти параметры позволяют запускать все доступные планшету игры на максимальных настройках графики и играть продолжительное время без троттлинга. В графических редакторах тоже можно пользоваться всеми эффектами и рендерить тяжелые файлы, устройство выдержит нагрузку.





Другой плюс железа — память. Объем ОЗУ во всех комплектациях составляет 6 ГБ, встроенный накопитель доступен в трех вариантах: 64, 128 или 256 ГБ. Такие параметры позволяют открывать одновременно несколько приложений, и они будут работать стабильно без лагов и перезагрузок. Например, на устройстве можно одновременно выполнять задания по работе или учебе, параллельно развлекаясь. Например, делать презентацию в PowerPoint или заполнять таблицу в Excel, а параллельно смотреть длинное видео на YouTube, планшет без проблем будет работать, потому что мощности процессора и объема памяти хватает для решения нескольких задач одновременно.

Компания Huawei представила новый модельный ряд планшетов: MatePad 11, MatePad Pro (12,6 дюйма) и MatePad Pro (10,8 дюйма). Это первые планшеты компании на фирменной операционной системе HarmonyOS, также они интересны стильным современным дизайном, удобными корпусами, мощными процессорами и актуальными по параметрам экранами.Поговорим о каждом подробнее.Другие параметры дисплея: IPS-матрица с диагональю 10,95 дюйма и разрешением 2560×1600 пикселей. Цветовой охват DCI-P3, имеются сертификаты защиты зрения Low Blue Light и Flicker Free от компании TUV Rheinland.Вместе с эффектным отображением картинки устройство также упрощает повседневный пользовательский опыт. Планшет получил обновленный стилус второго поколения Huawei M-Pencil. Прежде всего он интересен функцией рукописного ввода: напишите букву, слово или предложение от руки, программное обеспечение конвертирует их в печатный текст.Это упрощает процесс написания срочного текста, особенно в моменты, когда рядом нет съемной клавиатуры. Например, можно написать текст, держа электронный планшет, будто папку с бумагой. Другая важная технология — Pencil Engine: она позволяет интегрировать рукописный ввод в любые приложения.Huawei M-Pencil быстрый. Задержка отклика составляет всего 2 мс, стилус быстро синхронизируется с экраном, короткая задержка позволяет воплотить рисунок таким, каким вы его задумывали.