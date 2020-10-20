Игрушки для взрослых мальчиков? Вообще-то нет, бинокли Pulsar — серьезные гаджеты для профессиональных охотников и людей, работающих в экстремальных условиях.



В Айгайдс мы всегда ищем интересные продукты, о которых можем рассказать нашим читателям. И сегодня у нас в центре внимания, вероятно, один из самых необычных гаджетов — линейка тепловизионных биноклей Accolade от компании Pulsar. Бинокли? Но разве они имеют какое-то отношение к гаджетам? Такие — имеют, и ещё какое. Тепловизоры — одни из самых продвинутых и технологичных гаджетов для охотников, егерей, спасателей, а также их возможностями пользуются представители других профессий, связанных с экстремальными условиями. Например, капитаны морских судов.

Тепловизионные бинокли — категория премиальных продуктов с ценами от ста и до нескольких сотен тысяч рублей, поэтому подходят они не каждому. Охотники-любители вряд ли нуждаются в настолько продвинутом оборудовании, да и свою цену покупка едва ли сможет для них оправдать. Другое дело спасатели и егеря, для которых техническое оснащение напрямую влияет на эффективность работы. А также профессиональные охотники или охотники на редких животных, чьи экспедиции могут стоить десятки тысяч долларов. В таких случаях появляется потребность в лучшем снаряжении и самых продвинутых охотничьих гаджетах — и вот тогда на сцену выходит Pulsar со своими продуктами. Причем именно продукты под брендом Pulsar считаются одними из лучших в профессиональной экипировке охотников, а полный ассортимент устройств можно посмотреть на сайте Pulsar-nv RU.

В модельном ряду бренда есть как монокуляры, так и бинокли. Вторые немного дороже и заметно массивней, но выигрывают за счет использования всех возможностей человеческого зрения и лучше работают для обнаружения мелких или слабо выраженных объектов, а также в наблюдении низкоконтрастных сцен. Кроме того, наблюдение двумя глазами менее утомительно на длинной дистанции. На текущий момент, линейка тепловизионных биноклей представлена тремя моделями: базовая — Accolade, далее идет ее же версия со встроенным лазерным дальномером Accolade LRF и самая новая — Accolade 2 LRF. Первые две уже сняты с производства, но все еще доступны для покупки в магазинах и подойдут покупателям, наиболее чувствительным к стоимости устройства или не нуждающимся в самых продвинутых функциях.

Рассматривая Accolade 2 LRF, стоит отметить светосильный объектив в комбинации с профессиональным сенсором NETD 40 мК (разрешение 640x480 пикселей для качественного, детализированного и высокоинформативного изображения по всему полю зрения.), что обеспечивают выдающиеся возможности обнаружения. Объект стандартной высоты 1.8 м может быть обнаружен на расстоянии 1800 м в полной темноте. Встроенный лазерный дальномер с дальностью действия до 1 километра позволяет измерять расстояние в режиме одиночных замеров и непрерывного сканирования с точностью ±1 метр. Точные измерения дистанции позволяют быстро оценить размер территории, расстояния и рельеф.

В работе бинокль также опирается на производительную начинку и алгоритмы улучшения изображения. В частности, это технология Image boost основанная на комбинации фирменных алгоритмов обработки изображения, которые позволяют повысить четкость картинки и общую детализацию. Это положительно сказывается не только на том, как выглядит само изображение, но также помогает в правильной идентификации объектов. Кроме того, в Accolade 2 LRF установлен улучшенный AMOLED дисплей, со всеми типичными преимуществами этой технологии. В частности, это высочайший контраст, насыщенные цвета, хорошее поведение экрана на свету, отсутствие свечения черных пикселей и энергоэффективность. Дисплей при этом поддерживает высокую частоту обновления кадра (50 герц), что дает четкую картинку при быстром перемещении наблюдателя или объекта наблюдения без смазывания и шлейфов.

Что же касается автономности, время работы перезаряжаемых источников питания для Accolade составляет до 9 часов. При этом у них поддерживается быстрая замена, так что при необходимости охотники могут иметь с собой два и более аккумуляторов. А еще один удобнейший резервный способ питания — внешние пауэрбанки, конструкция тепловизора дает возможность подзарядки батареи по microUSB, что позволяет обеспечить устройство энергией даже при очень продолжительном нахождении вдали от розетки. А из дополнительных аксессуаров к Accolade 2 LRF можно также докупить беспроводной радиопульт, который дает возможность полноценного управления тепловизором.

В своей гаджет-составляющей Accolade отдаленно напоминают использование экшн-камер и дронов. Бинокли работают самостоятельно, но также могут подключаться к смартфонам и планшетам под управлением iOS и Android по Wi-Fi, что добавляет удобство использованию, расширяет функциональность устройств и дает охотникам возможности, которых не было раньше. В частности, это возможность наблюдения на внешнем экране с потоковой передачей картинки, трансляция видео на YouTube в прямом эфире, моментальная отправка видеороликов и фотографий из встроенной памяти бинокля на смартфон или планшет. Кроме того, при подключении к смартфону, пользователь Accolade получает доступ к удобному контролю параметров работы бинокля и своевременным обновлениями программного обеспечения.

Среди прочих особенностей тепловизионных биноклей Accolade стоит отметить наличие цифрового зума с плавным приближением до 8х и возможность использовать его с функцией картинка-в-картинке, когда на 10% поля зрения отображается увеличенное изображение для более точных наблюдений. Для наблюдений в разных условиях доступно восемь цифровых палитр: универсальная «White Hot», «Hot Black» для поиска ночных животных, снижающая засветку «Red monochrome», «Sepia» для длинных дистанций, «Violet» обеспечивает быструю идентификацию, а «Red Hot», «Rainbow» и «Ultramarine» улучшают отображение температурных различий разных частей объекта. Также предусмотрен выбор режима наблюдения: «Скалы» (повышенный контраст), «Лес» (низкий контраст), «Идентификация» (улучшенная детализация теплых объектов) и пользовательский режим с индивидуальными настройками, когда можно менять параметры в зависимости от ситуации. За удобство использования также отвечают настройки яркости, контраста и подсветки дисплея, изменение межзрачкового расстояния в диапазоне от 56 до 71 мм. Также есть функция отключения дисплея при необходимости кратковременно прервать наблюдение и повысить уровень маскировки.

В итоге можно сказать так: линейка Pulsar Accolade — мощный и высокотехнологичный инструмент для профессиональных охотников, выбирающих для себя гаджеты и экипировку высочайшего класса. Сочетание зума и лазерного дальномера дает несравнимо больше возможностей, чем использование обычного прибора ночного видения или тепловизора при охоте на больших дистанциях или в условиях сложного рельефа. Особенно это касается трофейной охоты, когда требуется ответственный подход к поиску цели, принятию решения о пригодности животного для отстрела, замерах расстояния и только потом — выстрелу.





