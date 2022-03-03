Мы продолжаем вас знакомить с защищенными устройствами. Ранее у нас в обзоре уже появлялись гаджеты от бренда AGM. Компания специализируется на производстве смартфонов, которым не почем суровые условия и агрессивная среда. Сегодня мы расскажем вам о новинке — AGM H5. Он получил мощный аккумулятор на 7000 мАч, инфракрасную камеру ночного видео, громкий динамик и Android 12 прямо из коробки. Ну а теперь рассмотрим его подробнее.
Внешний вид и конструктивЕсли взглянуть на весь модельный ряд смартфонов AGM — ощущается преемственность в дизайне. Внешне гаджеты смотрятся лаконично и утилитарно. Другими словами, в конструкции устройств AGM вы не найдете ненужных и вычурных элементов, которые не обладают нужно функциональностью. Радует, что компания не выбирает подход «дизайн ради дизайна».
AGM H5 — не исключение. Он унаследовал все фирменные фишки и узнаваемые черты от предшественников. Смартфон смотрится массивно и вызывает ощущение надежности. Держа в руке такой гаджет не боишься его уронить.
Поверхности спинки AGM H5 покрыта специальной текстурой, которая значительно улучшает хват. Таким образом смартфон надежно сидит в руке и даже не пытается куда-либо выскользнуть. В верхней части по центру расположен массивный динамик. AGM H5 можно использовать в качестве портативной колонки, но об этом мы расскажем в другом разделе.
По бокам динамика размещены вспышка и три объектива, которые входят в систему основной камеры. Чуть ниже под динамиком по центру расположился сканер отпечатков пальцев. К слову, он работает быстро и точно. На спинке внизу имеется коннектор для зарядки смартфона с помощью док-станции.
Дисплей
AGM H5 оснащается бодрым для защищенных устройств дисплеем. Диагональ экрана составляет 6,517 дюйма, а разрешение — 1600 x 720 точек. У него довольно хороший показатель яркости — 450 кд/м2.
Важно отметить углы обзора. Даже при сильном отклонении AGM H5 сохраняет правильную цветопередачу и четкость. В целом картинка на смартфоне получается яркой и естественной с приятными оттенками.
Производительность, звук и автономность
За производительность в AGM H5 отвечает восьмиядерный процессор MT6765 и операционная система Android 12 прямо из коробки. Таким образом получается, что перед нами первый защищенный смартфон с самой актуальной версией операционки.
Что касается памяти, эта модель предусматривает два варианта ОЗУ DDR4 на 4 или 6 ГБ, а накопитель EMMC доступен на 64 или 128 ГБ. Также есть возможность расширения хранилища с мощью карт памяти microSD.
Также стоит отметить наличие модуля NFC. С его помощью вы сможете использовать смартфон для бесконтактной оплаты.
Автономную работу AGM H5 обеспечивает мощный аккумулятор ёмкостью на 7000 мАч. Это весьма достойный запас. С такой батареей, по словам производителя, смартфон проработает до 400 часов. Есть возможность очень быстрой зарядки с помощью специальной док-станции, которая приобретается отдельно. Для обычного подзаряда используется разъем USB-C.
А теперь перейдем к одной из основных фишек смартфона. Как и упоминалось выше, он оснащается мощным динамиком с диаметром 33 мм. Его максимальная громкость составляет до 109 дБ. Таким образом можно AGM H5 в качестве портативной колонки для прослушивания музыки на открытом воздухе. А еще такой динамик будет полезен для подачи сигналов в экстремальных ситуациях.
Камера
А теперь мы плавно подходим к камере, поскольку качественная съемка — еще одного преимущество защищенного смартфона AGM H5. В систему основной камеры вошли:
- Основная камера на 48 МП с сенсором Samsung и светосилой f/1.79
- Датчик макро на 0,2 МП и светосилой f/2.2
- Инфракрасный объектив ночного видения на 20 МП со светосилой f/2.2 и сенсором Sony IMX350
Основное преимущество основной камеры — инфракрасный датчик ночного видения. Он позволяет делать снимки практически при полном отсутствии какого-либо освещения. Сенсор отделяет объекты друг от друга и создаёт картинку в градациях серого цвета.
Микрообъектив можно использовать для различных экспериментов. Например, чтобы посмотреть, как выглядят привычные предметы из повседневного использования с увеличением.
Что касается фронтальной камеры, AGM H5 получил довольно качественный сенсор Sony IMX376 с разрешением на 20 МП и светосилой f/2.2. Селфи получаются хорошо детализированными по всему кадру.
Технические характеристики
- Процессор: восьмиядерный MT6765
- ОЗУ: 4/6 ГБ DDR4
- Накопитель: 64/128 ГБ EMMC
- Дисплей: LCD 6,517 дюйма, 1600x720
- Основная камера: 48 + 20 + 0,2 МП
- Фронтальная камера: 20 МП
- Динамик: до 109 дБ
- Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G, NFC
- Разъемы: USB-C, коннектор для док-станции
- Аккумулятор: 7000 мАч
- ОС: Android 12
- Защита: IP68
- Габариты: 176.15x85.5x23 мм
- Вес: 360 г
Вывод
Бренд AGM продолжает специализироваться на производстве качественных и доступных защищенных смартфонов — новинка H5 не стала исключением. Устройство получило узнаваемый конструктив и фирменный набор преимуществ, среди которых мощный динамик и камера ночного видения. К этому всему добавляем ёмкий аккумулятор на 7000 мАч и Android 12 из коробки — получаем универсальный гаджет для активного отдыха и экстремальных условий.
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