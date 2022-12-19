Google Pixel Tablet

Очередной гаджет Google выставили на продажу до презентации

Фархад

Pixel Tablet

Пользователь Twitter под ником ShrimpApplePro поделился в соцсети уникальной находкой — на одном из маркетплейсов засветился первый планшет Google, Pixel Tablet, выпуск которого намечен на 2023 год.

Судя по фотографиям, гаджет оснащён накопителем на 256 ГБ и поставляется с фирменной док-станцией со встроенными динамиками. Сам планшет полностью рабочий и не является инженерным прототипом. Интересно, что вживую рамки устройства выглядят слишком огромными даже по меркам уходящего года. Нынешний владелец просит за лот всего лишь $400.

Pixel Tablet
Pixel Tablet
Pixel Tablet
Pixel Tablet


Видимо, крупнейший в мире поисковик уже привык к ранним утечкам, поскольку практически все девайсы компании попадали в руки блогеров за полгода до официального анонса.

Напомним, Google показала свой первый планшет Pixel Tablet на осенней презентации аппаратных новинок вместе со смартфонами Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Мы уже знаем, что гаджет получит чип Tensor G2, нанокерамическое покрытие и поддержку стилуса, а его релиз состоится в 2023-м.

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Источник:
ShrimpApplePro
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