





В следующем году OnePlus выпустит новый флагманский смартфон — OnePlus 9. Он станет одним из первых мобильных устройств с флагманским чипом Snapdragon 888.Китайские инсайдеры поделились несколькими фотографиями, на которых показана эта новинка. К сожалению, весь смартфон не влез в кадр, видно только часть его экрана. Видно, что фронтальная камера будет встроена в отверстие в левом верхнем углу экрана, а интерфейс оболочки остался неизменным. Экран плоский, без изгибов, рамка относительно узкая.Инсайдеры также раскрыли часть параметров OnePlus 9. Стало известно, что этот смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной проводной зарядки и 30-ваттной беспроводной зарядки. Также предусмотрена обратная беспроводная зарядка, позволяющая запитывать от смартфона наушники или смарт-часы с поддержкой технологии Qi.Основная камера в OnePlus 9 собрана из трёх модулей: главный 50 Мп, сверхширокоугольный 20 Мп и 12-мегапиксельный телевик с перископическим зумом. Можно не сомневаться, что в качестве вычислительной платформы будет выбран анонсированный недавно процессор Snapdragon 888.Не исключено, что помимо этой модели компания представит улучшенную версию OnePlus 9 Pro. У неё будут ещё более привлекательные параметры.