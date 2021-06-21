





























Официальный магазин OnePlus на AliExpress проводит распродажу выпущенного недавно смартфона OnePlus Nord CE 5G . Первые 50 покупателей смогут купить его со скидкой 50%, а первые 500 получат в подарок коробку с очень ценным сюрпризом.Модель временно подешевела на период распродажи с 21 по 26 июня. Её можно купить за 24 520,93 р. если использовать специальный купон магазина на 1 490,63 р., добавить который к себе можно по этой ссылке OnePlus Nord CE 5G — новинка 2021 года, в которой используется система на чипе Snapdragon 750G со встроенным модемом 5G. Этот SoC показывает 20-процентный прирост производительности центрального процессора и 10-процентное увеличение производительности графического ускорителя в сравнении со Snapdragon 730G.В OnePlus Nord CE 5G установлен AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, большой объём памяти (8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной), 16-мегапиксельная фронтальная камера, основная камера с тремя сенсорами (64 + 8 + 2 Мп) и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 30-ваттной зарядки по технологии Warp Charge 30T (от 0 до 70% за полчаса). Смартфон также оснащён 3,5-мм аудиоразъёмом для проводных наушников, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5,0 ГГц), Bluetooth 5.1, NFC, портом USB 2.0 Type-C и двумя слотами для карт nano-SIM. Несмотря на аккумулятор относительно высокой ёмкости смартфон получил очень тонкий корпус — один из самых тонких во всей линейке OnePlus.Для разблокировки OnePlus Nord CE 5G используется встроенный в экран сканер отпечатков пальцев или фронтальная камера с поддержкой системы Face Unlock. Масса смартфона составляет 170 г, его габариты — 159,2×73,5×7,9 мм. Цвета корпуса — голубой, серебристый и чёрный. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS.





Главные конкуренты OnePlus Nord CE 5G — смартфоны Xiaomi Mi 10T Lite и Samsung A52 5G, построенные на том же чипе Snapdragon 750G. Смартфон Xiaomi без учёта скидок продаётся по такой же цене, как устройство OnePlus, а модель Samsung обычно стоит примерно на 8-9 тысяч рублей дороже. При этом у Xiaomi Mi 10T Lite экран не AMOLED, а IPS, оперативной памяти на 2 ГБ меньше, а сканер отпечатков пальцев встроен не в экран, а боковую кнопку включения. У Samsung A52 5G менее мощное зарядное устройство и меньше оперативной памяти, а в остальном модели схожи. Исходя из этого, OnePlus Nord CE 5G превосходит своих конкурентов по многим параметрам, хотя продаётся по более привлекательной цене (особенно с учётом скидки на распродаже).



Первые 50 экземпляров OnePlus Nord CE 5G уйдут на распродаже 21 июня за полцены (по промокоду NORDCE169, вычитающему 160 долларов из цены от 300 долларов). Кроме того, первые 500 покупателей OnePlus Nord CE 5G получат от магазина подарочную коробку, в которой окажется сюрприз — ещё один смартфон OnePlus Nord CE 5G, смарт-часы OnePlus Watch, беспроводные наушники OnePlus Budz Z или геймпад. Среди всех покупателей также будут разыграны различные призы, в том числе смартфоны. Купон со скидкой 1 490,63 р. можно забрать в магазине уже сейчас.



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