





OnePlus официально представила свое первое носимое устройство — OnePlus Band. Новинка получила приличный дисплей AMOLED, хороший показатель времени автономной работы и различные функции отслеживания фитнеса и состояния здоровья.Фитнес-браслет оснащается 1,1-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 126×294 пикселей. Пользователи смогут настраивать внешний вид с помощью обоев и различных интерфейсов. Ёмкость аккумулятора составляет 100 мАч, а это, по словам производителя, обеспечивает 14 дней автономной работы. OnePlus Band с помощью проводного зарядного устройства USB-A. Устройство поставляется со сменными ремешками, а также защищено от воды и пыли по стандартам 5ATM и IP68.Новинка может быть синхронизирована с устройствами под управлением Android 6.0 и выше. Для отслеживания данных необходимо приложение OnePlus Health, а подключение поддерживается по Bluetooth 5.0 LE.Что касается функций для здоровья, OnePlus Band оснащен датчиком частоты сердечных сокращений, сенсором SpO2, мониторингом сна, гироскопом и 3-осевым акселерометром. Браслет автоматически отслеживает тренировки: бег в помещении и на улице, занятия на эллиптическом тренажере, греблю, плавание, йогу и бадминтон. Вес устройства с ремешком составляет 22,6 грамма, а габариты — 40,4×17,6×11,95 мм.Стоимость OnePlus Band составляет около 34 долларов. Компания предлагает отдельно двухцветные ремешки Tangerine Grey и Navy по цене около 5,4 долларов за штуку. Продажи фитнес-трекера стартуют 12 января в официальном интернет-магазине компании.