OnePlus Band

OnePlus официально представила свое первое носимое устройство — OnePlus Band. Новинка получила приличный дисплей AMOLED, хороший показатель времени автономной работы и различные функции отслеживания фитнеса и состояния здоровья.

OnePlus Band

Фитнес-браслет оснащается 1,1-дюймовым сенсорным AMOLED-дисплеем с разрешением 126×294 пикселей. Пользователи смогут настраивать внешний вид с помощью обоев и различных интерфейсов. Ёмкость аккумулятора составляет 100 мАч, а это, по словам производителя, обеспечивает 14 дней автономной работы. OnePlus Band с помощью проводного зарядного устройства USB-A. Устройство поставляется со сменными ремешками, а также защищено от воды и пыли по стандартам 5ATM и IP68.

Новинка может быть синхронизирована с устройствами под управлением Android 6.0 и выше. Для отслеживания данных необходимо приложение OnePlus Health, а подключение поддерживается по Bluetooth 5.0 LE.

OnePlus Band

Что касается функций для здоровья, OnePlus Band оснащен датчиком частоты сердечных сокращений, сенсором SpO2, мониторингом сна, гироскопом и 3-осевым акселерометром. Браслет автоматически отслеживает тренировки: бег в помещении и на улице, занятия на эллиптическом тренажере, греблю, плавание, йогу и бадминтон. Вес устройства с ремешком составляет 22,6 грамма, а габариты — 40,4×17,6×11,95 мм.

Стоимость OnePlus Band составляет около 34 долларов. Компания предлагает отдельно двухцветные ремешки Tangerine Grey и Navy по цене около 5,4 долларов за штуку. Продажи фитнес-трекера стартуют 12 января в официальном интернет-магазине компании.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Gizmochina Gizmochina

Ссылки по теме:

OnePlus 9 — фото и технические характеристики OnePlus 9 — фото и технические характеристики

OnePlus потроллила Apple, но нарвалась на ответ от Xiaomi OnePlus потроллила Apple, но нарвалась на ответ от Xiaomi

OnePlus показала смартфон, который меняет цвет корпуса при звонке OnePlus показала смартфон, который меняет цвет корпуса при звонке