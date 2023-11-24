OneUI 6.0 вредит смартфонам Samsung

Александр



На Reddit рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются обладатели смартфонов Samsung после установки обновления OneUI 6.0. Инженеры Samsung подошли к подготовке этого апдейта халатно и недостаточно обстоятельно, что может вылиться в дополнительные расходы из-за необходимости ремонтировать устройство.

Пользователи выяснили, что в OneUI 6.0 по какой-то причине отсутствует защита от выгорания экрана. В предыдущей версии оболочки она была и работала очень просто: статус-бар и размещённые на нём элементы (например, часы) периодически смещаются, что почти незаметно визуально, но препятствует постепенной деградации пикселей.

Остаётся надеяться, что работники Samsung обратят внимание на эту проблему и отреагируют. Для её решения достаточно сделать так, чтобы статические элементы интерфейса стали динамическими, то есть немного сдвигались каждые несколько секунд. Это позволит сильно нагруженные пикселям отдыхать, что продлит время их жизни.

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