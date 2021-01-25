OPPO A55

Компания OPPO представила новый смартфон — A55. Он получил характеристики среднего уровня, благодаря чему стоит относительно недорого, хотя и поддерживает сети связи пятого поколения.

В OPPO A55 используется 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ (1600×720 пикселей) процессор MediaTek Deimensity 700 со встроенным 5G-модемом, 6 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель с возможностью расширения картой памяти microSD и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с 10-ваттной зарядкой через USB Type-C. Сканер отпечатков размещён в кнопке включения, также есть 3,5-миллиметровый разъём для наушников и поддержка Bluetooth 5.1.
Фронтальная камера 8-мегапиксельная, она располагается в небольшом каплевидном вырезе в верхней части экрана. Основная камера тройная — с 13-мегапиксельным основным датчиком и двумя вспомогательными датчиками с разрешением по 2 Мп.

OPPO A55 работает на Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Смартфон двухсимочный, поддержка 5G предусмотрена для обеих SIM-карт. В Китае эта модель представлена в чёрной и голубой расцветке и продаётся за 1599 юаней (около 18 500 рублей). В скором времени она появится в других странах мира, включая Россию.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Таким будет складной смартфон OPPO Таким будет складной смартфон OPPO

OPPO представила смартфон Reno4 SE 5G с тройной камерой и очень быстрой зарядкой OPPO представила смартфон Reno4 SE 5G с тройной камерой и очень быстрой зарядкой

OPPO представила ColorOS 11 на базе Android 11 OPPO представила ColorOS 11 на базе Android 11