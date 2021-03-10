Новый рендер демонстрирует дизайн грядущей модели наушников AirPods третьего поколения, которые могут представить в конце этого месяца. Изображения опубликовал сайт Gizmochina со ссылкой на надежного источника.
На рендере показаны наушники в форм-факторе «вкладыши» с укороченными «рожками» и более компактным футляром для зарядки. Ранее в Bloomberg сообщили, что AirPods третьего поколения позаимствуют дизайн у модели с индексом Pro, хотя они будут лишены некоторых функций, среди которых система активного шумоподавления.
Изображениями поделился инсайдер, ранее публиковавший точную информацию по предстоящим продуктам Apple. На этой неделе китайский источник сообщил, что купертиновцы планируют провести своё мероприятие с анонсом новинок 23 марта. Ожидается, что на нём могут представить AirTags, новые модели iPad и наушники AirPods третьего поколения. Если верить предыдущим слухам, Apple также работает над второй версией AirPods Pro, которые получат обновленный дизайн.
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На рендере показаны наушники в форм-факторе «вкладыши» с укороченными «рожками» и более компактным футляром для зарядки. Ранее в Bloomberg сообщили, что AirPods третьего поколения позаимствуют дизайн у модели с индексом Pro, хотя они будут лишены некоторых функций, среди которых система активного шумоподавления.
Изображениями поделился инсайдер, ранее публиковавший точную информацию по предстоящим продуктам Apple. На этой неделе китайский источник сообщил, что купертиновцы планируют провести своё мероприятие с анонсом новинок 23 марта. Ожидается, что на нём могут представить AirTags, новые модели iPad и наушники AirPods третьего поколения. Если верить предыдущим слухам, Apple также работает над второй версией AirPods Pro, которые получат обновленный дизайн.
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