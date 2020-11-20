Павел Дуров

Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале новый пост. Он прошёлся критикой по одной из недавних новинок Apple — iPhone 12 Pro. Дурову явно не понравился этот смартфон.

Только что опробовал iPhone 12 Pro — какой невероятно неуклюжий гаджет. Он выглядит и ощущается как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года, но с уродливым набором из трёх камер, которые выпирают на разную высоту. Пресловутая чёлка и широкая рамка экрана по-прежнему на месте, из-за них соотношение экрана к корпусу остаётся низким, и в целом устройство оставляет впечатление устаревшего.

Спустя 9 лет после смерти Стива Джобса компания всё ещё живёт за счёт технологий и репутации, которые он построил, и не создаёт каких-либо осмыстенных инноваций. Ничего удивительного в том, что продажи iPhone в этом году просели на 21%. Если этот тренд продолжится, через 7-10 лет доля Apple на общемировом рынке будет незначительной.


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