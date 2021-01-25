В середине прошлого года была выпущена линейка смартфонов Honor 30. Пользователям самой топовой модели Honor 30 Pro понадобилось более полугода на то, чтобы обнаружить одну незадокументированную возможность.
Как выяснил один из обладателей Honor 30 Pro, этот смартфон поддерживает 66-ваттную зарядку, хотя в его характеристиках указана поддержка лишь 40-ваттного адаптера. Таким образом, Honor 30 Pro можно заряжать ещё быстрее, но для этого потребуется совместимый зарядник и специальный кабель. Экспериментатор использовал брендовую зарядку Honor, но наверняка подойдут адаптеры и других производителей.
66-ваттные сетевые (и даже портативные) зарядные устройства выпускают некоторые производители, но помимо этого потребуется USB-кабель, способный пропускать ток с силой до 6 ампер. Как правило, такими кабелями комплектуются ноутбуки, которые заряжаются по технологии USB Power Delivery через порт USB Type-C, но их также можно приобрести в магазинах отдельно в качестве аксессуара.
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