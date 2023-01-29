Популярные модели Xiaomi и Poco обновились до MIUI 14

Александр


Компания Xiaomi выпустила обновление MIUI 14 для двух моделей смартфонов — Xiaomi 11T и Poco F4. Оно занимает около 3,5 ГБ и основано на Android 13.

Прошивка для Xiaomi 11T обладает техническим номером MIUI 14.0.3.0 TKWMIXM, а для Poco F4 — MIUI 14.2.0 TLMEUXM. Они будут доступны во всех странах, поскольку это глобальная версия, но в данный момент появились только в Европе.

Прошивку могут установить участники программы бета-тестирования Mi Pilot, для этого нужно скачать файл с прошивкой и накатить его вручную через рекавери (например, TRWP). Все пользовательские данные при этом будут утеряны, поэтому рекомендуется сохранить бэкап. После непродолжительного этапа тестирования будет активирована возможность скачивания MIUI 14 через Wi-Fi и установки с сохранением всех данных и настроек.
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Источник:
GSM Arena
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