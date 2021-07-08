



Блогер Ice Universe опубликовал неофициальные рендеры ещё не выпущенной новинки Xiaomi — смартфон Mi Mix 4. В линейке Mi Mix выпускаются экспериментальные устройства, и эта модель не стала исключением.



Судя по инсайдерской информации, которая визуализирована рендером, у Xiaomi Mi Mix 4 будет незаметная фронтальная камера. Она встроена в верхнюю часть экрана, но не видна, поэтому не мешает обзору, и вообще — благодаря такому решению, смартфон выглядит очень красиво и необычно.



Предполагается, что в Xiaomi Mi Mix 4 будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon 888, корпус с защитой IP68 и аккумулятор с двумя ячейками по 2430 мАч. Смартфону приписывают поддержку 120-ваттной проводной зарядки и 70-ваттной беспроводной зарядки. Другие характеристики пока неизвестны, но наверняка они тоже будут топовыми.



Ранее Ice Universe достоверно спрогнозировал появление Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном почти по всей поверхности корпуса. Это устройство было представлено и даже показано, но так и не появилось в продаже. Дата анонса Xiaomi Mi Mix 4 пока неизвестна.







