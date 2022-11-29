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В Apple Music появились сторис с вашими любимыми песнями за 2022 год

Фархад

Apple music 2022

Компания Apple запустила плейлисты Apple Music Replay с индивидуальными подборками самых прослушиваемых песен пользователей за 2022 год и специальные сторис.

Серия анимированных карточек в стиле сторис покажет ваших любимых исполнителей и композиции за 2022 год, а на фоне будет играть самая воспроизводимая песня.

Apple Music Replay

Ролики с лучшими моментами доступны для просмотра подписчикам Apple Music только в браузере по этой ссылке.

Помимо карточек, пользователям Apple Music, как и в предыдущие годы, доступен полный плейлист «Apple Music‌ Replay 2022».

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