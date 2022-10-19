Телевизоры

Представлен кроха-телевизор — и он работает!

Александр


Американские стартаперы выпустили в продажу TinyTV Mini — один из самых маленьких в мире телевизоров. К сожалению, он не транслирует эфирные каналы, но встроенная память позволяет залить в него любые видео, хоть сериалы.

TinyTV Mini обладает габаритами 26,3×23,8×21,9 мм. Этого оказалось достаточно, чтобы установить цветной OLED-экран с разрешением 64×64 пикселя, динамик, накопитель на 8 ГБ, аккумулятор на 50 мАч с подзарядкой от USB Type-C и ИК-сенсор для управления с пульта или смартфона. На корпусе размещены кнопки для настройки звука и переключения видеозаписей.



По замыслу разработчиков, на TinyTV Mini можно загрузить атмосферные видео (например, с изображением камина) — и тогда он точно создаст уютную атмосферу рядом с вами.

Самое интересное — цена. Телевизор продаётся за 29 долларов и будет доставлен покупателям в первом квартале 2023 года. На выбор вариант в чёрном или прозрачном корпусе.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Владельцы AirPods Pro 2 в ярости — наушники ведут себя как дешёвка с AliExpress
10 товаров с AliExpress. Только практичные вещи для дома и работы
Corsair выпустила 4-терабайтный SSD-накопитель размером с брелок
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России появился бренд, который максимально откровенно копирует Apple
iOS 15.6 вызвала проблемы почти у всех iPhone. Подумайте, прежде чем устанавливать
SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+53
migachevm
applewatch по сравнению с этим «теликом» просто кинотеатр😂
час назад в 23:15
#
Купить рекламу