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Представлен кроха-телевизор — и он работает!
Александр Кузнецов —
Американские стартаперы выпустили в продажу TinyTV Mini — один из самых маленьких в мире телевизоров. К сожалению, он не транслирует эфирные каналы, но встроенная память позволяет залить в него любые видео, хоть сериалы.
TinyTV Mini обладает габаритами 26,3×23,8×21,9 мм. Этого оказалось достаточно, чтобы установить цветной OLED-экран с разрешением 64×64 пикселя, динамик, накопитель на 8 ГБ, аккумулятор на 50 мАч с подзарядкой от USB Type-C и ИК-сенсор для управления с пульта или смартфона. На корпусе размещены кнопки для настройки звука и переключения видеозаписей.
По замыслу разработчиков, на TinyTV Mini можно загрузить атмосферные видео (например, с изображением камина) — и тогда он точно создаст уютную атмосферу рядом с вами.
Самое интересное — цена. Телевизор продаётся за 29 долларов и будет доставлен покупателям в первом квартале 2023 года. На выбор вариант в чёрном или прозрачном корпусе.
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