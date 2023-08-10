Представлен Nokia 130 Music — кнопочная «звонилка» с большим динамиком

Артем
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Источник звука занимает треть задней панели. Он позволит в полной мере насладиться музыкой, а люди с ослабленным слухом точно услышат входящий звонок.

Динамик располагается в верхней части телефона, а перфорация проходит по окружности. В центре расположен фонарик — незаменимая вещь в темное время суток.

Nokia 130 Music получила экран с диагональю 2,4 дюйма с разрешением 240×320, слот для карты памяти до 32 ГБ и встроенное FM-радио. Из портов есть Micro USB 1.1 и 3,5 мм аудиоразъем под наушники. Объем памяти Nokia 130 Music составляет 4MB, этого хватит для хранения 2000 контактов и 500 SMS-сообщений.

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За автономность отвечает съемный аккумулятор емкостью 1450 мА·ч, который легко можно заменить самостоятельно. Как сообщает производитель, одного заряда хватает на 30 дней в режиме ожидания, а общаться можно 20 часов без перерыва.

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Nokia 130 Music уже доступна в Индии в светло-золотом, темно-синем и фиолетовом цветах по цене 22 доллара (~2 100 рублей). Ждем появление гаджета на AliExpress.
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Источник:
Gizmochina
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