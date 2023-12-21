Представлен OLED-монитор LG UltraGear с быстрым переключением частоты обновления до 480 Гц

Фархад
LG

В преддверии скорой выставки потребительской электроники CES компания LG представила один из самых интересных игровых мониторов — LG UltraGear OLED 2024.

Новинка предлагает 32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. При желании пользователь может увеличить частоту обновления до 480 Гц при разрешении 1080p.

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LG UltraGear OLED 2024 — первая модель в семействе, использующая новую функцию LG Dual-Hz, которая позволяет быстро переключаться между разрешением 4K (3840 x 2160) при частоте обновления 240 Гц и разрешением Full-HD (1920 x 1080) при 480 Гц.

LG

Кроме того, новинка обеспечивает время отклика GtG 0,03 мс, поддержку HDR и 98,5%-охват цветного пространства DCI-P3. Средний показатель яркости составляет 400 нит.

Вместе с 32-дюймовой моделью, LG анонсировала сверхширокие OLED-мониторы: LG 34GS95QE с диагональю 34 дюйма и LG 39GS95QE на 39 дюймов. Обе модели предлагают соотношение сторон 21:9, кривизну 800R, разрешение 3440 x 1440 пикселей и частоту обновления до 240 Гц.

LG

Цены на новые мониторы LG будут раскрыты в рамках выставки CES в январе.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

razzzor
+23
razzzor
Топ 🔝 будем брать .
час назад в 20:10
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