





Компания White Motorcycle Concepts из Великобритании представила рабочий концепт самого быстрого в мире электробайка. Его рабочее название WMC250EV, а максимальная скорость, которую он может развить, — более 400 километров в час.WMC250EV обладает относительно скромными техническими характеристиками, например, в него установлен мотор с пиковой мощностью всего 134 лошадиные силы. Рекордная скорость достигается за счёт выдающихся аэродинамических показателей и необычной конструкции. Коэффициент лобового сопротивления у снижен на 69% в сравнении с предыдущей моделью (всего 0,118) — этому способствует то, что прямо посередине электромотоцикла сделано огромное отверстие, сквозь которое проходит воздух. Эта технология получила название V-Air — она должна стать частью дизайна нескольких новых моделей White Motorcycle Concepts в будущем.В разработке модели WMC250EV принимал участие Роб Уайт — инженер, ранее работавший над болидами для Ле-Мана, «Формулы-1» и суперкарами для известных брендов. Он применил весь свой опыт при создании электробайка, и результат получился более чем выдающимся, хотя и крайне необычным.