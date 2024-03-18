Представлен Snapdragon 8s Gen 3 — процессор с поддержкой нейросетей и всех топовых игр

Александр


Компания Qualcomm представила новый процессор для смартфонов и планшетов — Snapdragon 8s Gen 3. Он менее производительный в сравнении со Snapdragon 8 Gen 3 и обладает упрощенными параметрами, а потому найдёт применение в недорогих устройствах.

В Snapdragon 8s Gen 3 задействованы одно ядро ARM Cortex-X4 с тактовой частотой 3 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц и три ядра ARM Cortex-A520 частотой 2 ГГц. Ядро X4 обладает конфигурацией 1+4+3 с пониженной тактовой частотой, в то время как у оригинального Snapdragon 8 Gen 3 она иная — 1+5+2.

Смартфоны этим чипом могут быть оснащены экранами с разрешением Quad HD+ с частотой обновления 144 Гц или 4K с частотой 60 Гц. Возможно подключение к внешнему монитору с разрешением до 4K и воспроизведение HDR-видео (HDR10+, Dolby Vision, HLG).  Встроенный видеочип поддерживает аппаратно-программную трассировку лучей, а также использует функцию Adreno Frame Motion Engine 2.0, что позволяет увеличивать качество изображения и повышать кадровую частоту в играх без нагрузки на центральный процессор.

Предусмотрена поддержка оперативной памяти стандарта LPDDR5x объёмом до 24 ГБ с максимальной скоростью 4200 МТ/с и накопителей стандарта UFS 4.0. Также заявлена работа со стандартом Wi-Fi 7 и 5G, благодаря относительно старому чипу Snapdragon X70. Звук может передаваться по Bluetooth со сжатием без потери качества.

Одним из наиболее важных компонентов стал нейронный процессор, способный работать и ИИ-моделями, обладающими до 10 млрд параметров (например, Llama 2, Baichuan-7B и Gemini Nano). Смартфоны, обладающие Snapdragon 8s Gen 3, могут быть оснащены одной основной камерой с разрешением 108 Мп или тремя камерами с разрешением до 36 Мп. Поддерживается запись 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду. Поддержки захвата 8K не предусмотрено.

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Комментарии

+349
Mikkas
24 гектара оперы,неслабо так для игрового смарта 🫨, смарты с 12 оперы уже продаются ( Black Shark 5 к примеру 😉)
час назад в 11:51
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tellurian
–827
tellurian Mikkas
Вопрос будет ли ставить столько. Игровые Смарты покупают, но не так много. Цена высокая. В смартфонах сейчас оперативной памяти больше, чем в том газ ноутбуках, даже игровых.
57 минут назад
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