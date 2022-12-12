Xiaomi

Представлен Xiaomi Mini PC — маленький компьютер с большими возможностями

Александр


Компания Xiaomi анонсировала выпуск миниатюрного десктопа, который получил лаконичное название Xiaomi Mini PC. По своему внешнему виду он сильно напоминает Apple Mac mini.

Габариты Xiaomi Mini PC составляют 112 × 112 × 38 мм, а масса (без учёта блока питания) — 437 г. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, который прошёл несколько этапов подготовки: ЧПУ, пескоструй, анодное окисление.

Внутри Xiaomi Mini PC находится 12-ядерный процессор Intel Core i5-1240P со встроенной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 ГГц, SSD-накопитель PCI-E 4.0 NVMe объёмом 512 ГБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудиовыход, два разъёма HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Gen2 и USB 2.0, а также 2,5-гигабитный LAN. Максимальная потребляемая мощность — 100 Вт. В качестве операционной системы используется Windows 11 Home.

Xiaomi Mini PC будет продаваться в Китае за 3699 юаней (около 530 долларов или 33200 рублей).
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Комментарии

Влад Соло
+596
Влад Соло
Норм штука.
2 часа назад в 08:40
#
+35
redlacosta77
Да- тоже понравилась коробочка :)
44 минуты назад
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