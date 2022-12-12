Представлен Xiaomi Mini PC — маленький компьютер с большими возможностями
Александр Кузнецов —
Компания Xiaomi анонсировала выпуск миниатюрного десктопа, который получил лаконичное название Xiaomi Mini PC. По своему внешнему виду он сильно напоминает Apple Mac mini.
Габариты Xiaomi Mini PC составляют 112 × 112 × 38 мм, а масса (без учёта блока питания) — 437 г. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, который прошёл несколько этапов подготовки: ЧПУ, пескоструй, анодное окисление.
Внутри Xiaomi Mini PC находится 12-ядерный процессор Intel Core i5-1240P со встроенной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 ГГц, SSD-накопитель PCI-E 4.0 NVMe объёмом 512 ГБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудиовыход, два разъёма HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Gen2 и USB 2.0, а также 2,5-гигабитный LAN. Максимальная потребляемая мощность — 100 Вт. В качестве операционной системы используется Windows 11 Home.
Xiaomi Mini PC будет продаваться в Китае за 3699 юаней (около 530 долларов или 33200 рублей).
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Комментарии
+35
Да- тоже понравилась коробочка :)
44 минуты назад
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