Представлен Xiaomi Mini PC — маленький компьютер с большими возможностями

Компания Xiaomi анонсировала выпуск миниатюрного десктопа, который получил лаконичное название Xiaomi Mini PC. По своему внешнему виду он сильно напоминает Apple Mac mini.Габариты Xiaomi Mini PC составляют 112 × 112 × 38 мм, а масса (без учёта блока питания) — 437 г. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, который прошёл несколько этапов подготовки: ЧПУ, пескоструй, анодное окисление.Внутри Xiaomi Mini PC находится 12-ядерный процессор Intel Core i5-1240P со встроенной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 ГГц, SSD-накопитель PCI-E 4.0 NVMe объёмом 512 ГБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, 3,5-мм аудиовыход, два разъёма HDMI 2.1, по одному USB 3.0 Gen2 и USB 2.0, а также 2,5-гигабитный LAN. Максимальная потребляемая мощность — 100 Вт. В качестве операционной системы используется Windows 11 Home.Xiaomi Mini PC будет продаваться в Китае за 3699 юаней (около 530 долларов или 33200 рублей).