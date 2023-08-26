Представлена идеальная док-станция под Steam Deck и Nintendo Switch для любителей ретро

Фархад
GuliKitDesign

В рамках выставки Gamescom в Берлине популярный производитель аксессуаров для игровых консолей GuliKit представил уникальную док-станцию в дизайне легендарной 16-битной приставки Nintendo SNES, вышедшей в США в 1991 году.

GuliKitDesign

Девайс предназначен для портативок, таких как Steam Deck, ASUS ROG Ally и Nintendo Switch (её придётся перевернуть портом вверх). По сути это подставка с хабом с портом USB-C для зарядки, а также разъёмами Gigabit Ethernet, HDMI и тремя USB 3.0. Док-станция поддерживает мощность до 100 Вт, а также видеовыход в 4K 60 Гц. Есть даже четыре скрытых слота под карты microSD.

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Цена новинки пока не раскрывается, но док-станция поступит в продажу в сентябре.
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Источник:
GuliKitDesign
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