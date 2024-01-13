Представлена первая в мире microSD-карта на 2 ТБ

Артем
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Фото: AGI

Китайский бренд AGI уже начал продажи новинки. За $229 высокоскоростной носитель способен захватывать видео в формате 4K и обладает внушительной степенью защиты данных, в том числе и от рентгеновских излучений.

Производитель утверждает, что скорость чтения/записи Supreme Pro TF138 достигает 170/160 МБ/с, однако для этого понадобиться кардридер CR138, который входит в комплект. Насколько изменятся показатели без переходника, AGI не сообщает.

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Также носитель поддерживает высокоскоростной протокол UHS-1 U3, совместимость с V30/A2, защищен от пыли, влаги, ударов, магнитных и рентгеновских излучений. Во избежание перегрева, карту снабдили температурным сенсором, а общий срок службы рассчитан на 5 лет использования.

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Учитывая, что среди партнеров бренда числится Яндекс Маркет и NetLab, вполне вероятно, что Supreme Pro TF138 2 ТБ вскоре появится и на российском рынке.
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Источник:
AGI
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