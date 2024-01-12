Представлена портативная консоль Atari Gamestation Portable с играми 50-летней давности

Фархад
ATARI

В рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе компания MyArcade представила портативную игровую консоль Atari Gamestation Portable. Причём девайс был разработан по официальной лицензии легендарной Atari, в которой начинал свой путь молодой Стив Джобс.

Особого внимания заслуживает дизайн — это не типичная портативка со стандартной крестовиной и кнопками ABXY. Тут всё, как положено — микс из трёх популярных контроллеров Atari: Trak-Ball, Paddle и Keypad.

ATARI

Кроме того, в Gamestation Portable установлен 7-дюймовый дисплей «высокого разрешения», а питается он от встроенного аккумулятора. Круто, согласитесь? Таких инноваций в 1970-х не было. Другие спецификации пока держатся в тайне, но ожидать от него производительности на уровне Steam Deck или ASUS ROG Ally не стоит.

Производитель заявляет, что на Gamestation Portable можно будет играть только в классические игры Atari, но не уточнил, в какие именно.

Релиз Atari Gamestation Portable запланирован на четвертый квартал 2024 года. Более подробная информация об устройстве появится ближе к выходу.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Inverse
Cсылки по теме:
Satechi представила новый хаб для Mac mini и мощную GaN-зарядку на 145 Вт
На CES 2024 показали крышку для унитаза, которая умнее многих смартфонов
Sony представила три новых цвета PlayStation 5 Slim

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей
Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии