Представлена портативная консоль Atari Gamestation Portable с играми 50-летней давности

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В рамках выставки CES 2024 в Лас-Вегасе компания MyArcade представила портативную игровую консоль Atari Gamestation Portable. Причём девайс был разработан по официальной лицензии легендарной Atari, в которой начинал свой путь молодой Стив Джобс.Особого внимания заслуживает дизайн — это не типичная портативка со стандартной крестовиной и кнопками ABXY. Тут всё, как положено — микс из трёх популярных контроллеров Atari: Trak-Ball, Paddle и Keypad.Кроме того, в Gamestation Portable установлен 7-дюймовый дисплей «высокого разрешения», а питается он от встроенного аккумулятора. Круто, согласитесь? Таких инноваций в 1970-х не было. Другие спецификации пока держатся в тайне, но ожидать от него производительности на уровне Steam Deck или ASUS ROG Ally не стоит.Производитель заявляет, что на Gamestation Portable можно будет играть только в классические игры Atari, но не уточнил, в какие именно.Релиз Atari Gamestation Portable запланирован на четвертый квартал 2024 года. Более подробная информация об устройстве появится ближе к выходу.