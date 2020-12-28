Xiaomi

Компания Xiaomi официально анонсировала выпуск MIUI 12.5. Бета-версия обновлённой оболочки уже готова и в ближайшее время станет доступна более чем двумя десяткам смартфонов, которые выпускаются под брендами Xiaomi, Poco и Redmi.

В MIUI 12.5 был переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Это позволит значительно продлить время автономной работы смартфонов с MIUI 12.5.

Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным.

Xiaomi отмечает, что для  MIUI 12.5 в Южной Америке, Австралии, Восточной Африке и Арктике при поддержке сотрудников Британской библиотеки и зоологов всего мира, было записано огромное количество уникальных звуков животных в естественной среде обитания, в том числе редких и вымирающих видов.
В MIUI 12.5 также предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.

Xiaomi уже принимает заявки на получение тестовых сборок MIUI 12.5 для некоторых смартфонов. Бета-версия обновления доступна в Китае следующим моделям:

  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi CC9e
  • Xiaomi Mi A3
  • Xiaomi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K30S Extreme Edition
  • Redmi K30 Extreme Edition
  • Redmi K20
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi Note 9


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