Компания Xiaomi официально анонсировала выпуск MIUI 12.5. Бета-версия обновлённой оболочки уже готова и в ближайшее время станет доступна более чем двумя десяткам смартфонов, которые выпускаются под брендами Xiaomi, Poco и Redmi.
В MIUI 12.5 был переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Это позволит значительно продлить время автономной работы смартфонов с MIUI 12.5.
Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным.
Xiaomi отмечает, что для MIUI 12.5 в Южной Америке, Австралии, Восточной Африке и Арктике при поддержке сотрудников Британской библиотеки и зоологов всего мира, было записано огромное количество уникальных звуков животных в естественной среде обитания, в том числе редких и вымирающих видов.
Xiaomi уже принимает заявки на получение тестовых сборок MIUI 12.5 для некоторых смартфонов. Бета-версия обновления доступна в Китае следующим моделям:
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi CC9e
- Xiaomi Mi A3
- Xiaomi CC9 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30S Extreme Edition
- Redmi K30 Extreme Edition
- Redmi K20
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9
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