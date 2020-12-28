MIUI 12.5

28 декабря состоится анонс MIUI 12.5. Ожидается, что это будет крупное обновление, которое добавит смартфонам Xiaomi и сопутствующих брендов компании довольно много различных нововведений.

В сети уже появилась утечка, демонстрирующая обновлённый интерфейс и анимацию в MIUI 12.5. Видно, что появились виджеты приложений с плавными переходами при открытии и закрытии, а карточки на экране многозадачности теперь располагаются горизонтально, что упрощает их перелистывание и выбор или закрытие.



Xiaomi уже объявила об открытии раннего доступа к бета-версии этого обновления. Уже сейчас пользователи могут зарегистрироваться, чтобы скачать и установить MIUI 12.5 в числе первых. На начальном этапе это возможно только в Китае, а затем тестовая версия апдейта станет доступна по всему миру.



Список совместимых моделей:

  • Xiaomi Mi 10 Lite
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi CC9e
  • Xiaomi Mi A3
  • Xiaomi CC9 Pro
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K30S Extreme Edition
  • Redmi K30 Extreme Edition
  • Redmi K20
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi Note 9

Эти модели получат бета-версию MIUI 12.5. Не исключено, что стабильная сборка этой оболочки будет подготовлена для гораздо большего количества устройств.


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