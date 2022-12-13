Bowers & Wilkins Наушники

Представлено специальное издание наушников Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edition

Фархад

B&W Px8

Британский производитель премиальных акустических систем Bowers & Wilkins выпустил специальное издание наушников Px8 McLaren Edition.

Лимитированные наушники получили чашки цвета Galvanic Grey и оголовье с полосой в фирменной расцветке спорткаров Papaya Orange и логотипом McLaren. На внутренней части амбушюр также есть полоска Papaya Orange.

B&W Px8

Гаджет оснащён драйверами из углеродного волокна диаметром 43,6 мм с фирменной цифровой обработкой сигналов (DSP), способной воспроизводить 24-битный звук через AUX, Bluetooth или USB Type-C. Кроме того, B&W Px8 предлагают активное шумоподавление и поддержку кодеков AAC, SBC, aptX, aptX HD и aptX Adaptive Bluetooth.

Заявленное время автономной работы наушников составляет до 30 часов без включённого шумоподавления.

B&W Px8

B&W Px8 McLaren Edition уже можно приобрести в Европе и США по цене 799 евро и $799 соответственно. Для сравнения, обычная версия Px8 стоит на $100 дешевле.

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Источник:
GizmoChina
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