Представлено специальное издание наушников Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edition

Британский производитель премиальных акустических систем Bowers & Wilkins выпустил специальное издание наушников Px8 McLaren Edition.Лимитированные наушники получили чашки цвета Galvanic Grey и оголовье с полосой в фирменной расцветке спорткаров Papaya Orange и логотипом McLaren. На внутренней части амбушюр также есть полоска Papaya Orange.Гаджет оснащён драйверами из углеродного волокна диаметром 43,6 мм с фирменной цифровой обработкой сигналов (DSP), способной воспроизводить 24-битный звук через AUX, Bluetooth или USB Type-C. Кроме того, B&W Px8 предлагают активное шумоподавление и поддержку кодеков AAC, SBC, aptX, aptX HD и aptX Adaptive Bluetooth.Заявленное время автономной работы наушников составляет до 30 часов без включённого шумоподавления.B&W Px8 McLaren Edition уже можно приобрести в Европе и США по цене 799 евро и $799 соответственно. Для сравнения, обычная версия Px8 стоит на $100 дешевле.