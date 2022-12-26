Nubia

Представлены игровые смартфоны Nubia Red Magic 8 Pro и Red Magic 8 Pro+

Артем
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Бренд Nubia представил линейку флагманских смартфонов. Red Magic 8 Pro и Red Magic 8 Pro+ получили новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и продвинутую систему охлаждения. 

Об этом сообщает зарубежное издание IT Home. По заявлению производителя её объем составляет 2068 мм³ с применением вентилятора. Новинку снабдили обратной тактильной отдачей, специальными сенсорными кнопками для игр, и скрытой под дисплей сэлфи-камерой. Также доступна версия Transparent Edition с прозрачной задней крышкой, в которой можно увидеть процессор и работу кулера с подсветкой.

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Red Magic 8 Pro получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей, разрешение 2480×1116 пикселей, с кадровой частотой 120 Гц. Модуль основной камеры тройной — 50 + 8 + 2 Мп, сэлфи-камера — 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, а у Red Magic 8 Pro+ — 5000 мА·ч с и 165 Вт. 
Смартфоны работают под управлением Android 13 с фирменной оболочкой Red Magic OS 6.0.

Цена смартфонов составила:

  • Red Magic 8 Pro 8/128 ГБ — 575 долларов
  • Red Magic 8 Pro 8/256 ГБ — 632 доллара
  • Red Magic 8 Pro 12/256 ГБ — 689 долларов
  • Red Magic 8 Pro Transparent Edition 12/256 ГБ — 718 долларов
  • Red Magic 8 Pro+ 12/256 ГБ — 747 долларов
  • Red Magic 8 Pro+ 16/512 ГБ — 833 доллара
  • Red Magic 8 Pro+ Transparent Edition 12/256 ГБ — 775 долларов
  • Red Magic 8 Pro+ Transparent Edition 16/512 ГБ — 862 доллара
  • Red Magic 8 Pro+ Transparent Edition 16/1 ТБ — 1005 долларов.

На данный момент линейка доступна по предзаказу в Китае. Розничные продажи начнутся 28 декабря 2022 года.
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Источник:
IT Home
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