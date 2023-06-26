Представлены новые смарт-часы Amazfit Pop 3R с металлическим корпусом и автономностью до 12 дней. Стоят просто копейки

Бренд-партнёр Xiaomi, Huami, продолжает радовать своих фанатов бюджетными новинками. Совсем недавно компания представила квадратные смарт-часы Amazfit Pop 3S, а теперь состоялся анонс круглых Amazfit Pop 3R с металлическим корпусом и ценником в 3600 рублей.Amazfit Pop 3R получили круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 446x446 пикселей и функцией Always-On Display. В часы предустановлены более 100 различных циферблатов, но при желании можно загрузить дополнительные в приложении Zepp.Как и многие другие смарт-часы, новинка Amazfit предлагает базовые функции мониторинга здоровья, включая круглосуточный пульсометр, пульсоксиметр и измерение уровня стресса.Гаджет можно использовать как с Android-смартфонами, так и с iPhone. Встроенный микрофон и динамик позволяют использовать девайс для звонков по Bluetooth и вызова голосового ассистента.Заявленное время автономной работы — 12 дней. За это отвечает аккумулятор ёмкостью 300 мАч. Производитель также предусмотрел влагозащиту IP68, что позволяет плавать в часах в бассейне.Пока Amazfit POP 3R можно приобрести только в Индии по цене от 3499 рупий (~3600 рублей). Ждём, когда они появятся на AliExpress.