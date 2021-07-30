

Производство TSMC — единственный поставщик чипов для Apple. Они изготавливают все процессоры, которые Apple разрабатывает для своих устройств. А завод «Fab 18» является их самым передовым предприятием. Из источников известно, что на базе этой фабрики TSMC производятся новые процессоры для грядущих устройств Apple. Это касается будущих iPhone 13 с чипом «A15» внутри и обновленных моделей MacBook Pro на чипах «M1X» или «M2».



В четверг вечером было обнаружено, что газ, использующийся при производстве этих процессоров, оказался загрязнен. Пострадало несколько производственных линий TSMC, до того, как была произведена замена поставщиков газа. Чтобы справиться с возникшей проблемой потребовалось вызвать в срочном порядке уже вернувшихся домой сотрудников. Компания утверждает, что ошибки будут учтены, а конвейер существенно не затронуло. Другие источники сообщают, что данное загрязнение все-таки сказалось на производстве.



Инцидент произошел в неудачное время, поскольку сейчас компания Apple и ее поставщики как раз завершают подготовку компонентов к финальной сборке новых моделей iPhone и Mac к концу августа. Несмотря на это, Apple все равно рассчитывает, что новая линейка iPhone 13 будет запущена в обычные сентябрьские сроки. Также ожидается, что в этом году появятся обновленные модели MacBook Pro на новых чипах: либо вместе с iPhone 13 в сентябре, либо на отдельном мероприятии в октябре.





