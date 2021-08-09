Массовое производство MacBook Pro 14 и 16 началось. ноутбуки выйдут этой осенью. Об этом сообщает DigiTimes. 

До конца ноября поставщики должны нарастить производство до 800 000 экземпляров в месяц. Apple планирует, что следующая осень будет насыщенной с точки зрения новых продуктов, включая iPhone, Apple Watch и AirPods. 

Новые MacBook Pro выйдут с экранами mini-LED. У них будет обновленный дизайн и процессор Apple Silicon. Скорее всего, он будет называться M2 или M1X. 

Ранее издание DigiTimes сообщило, что MacBook Pro 14 и 16 с mini-LED будут представлены в сентябре вместе с новыми моделями iPhone и Apple Watch. Оно также ранее писало, что массовое производство ноутбуков начнется в третьем квартале 2021 года и оказалось право. 

Apple уже зарегистрировала новые MacBook Pro и Apple Watch в России. Их номера появились в базе данных  Евразийской экономической комиссии. 


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Источник:

Digitimes Digitimes

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