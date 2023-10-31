Прощай, Touch Bar. Apple сняла с продажи 13-дюймовый MacBook Pro с сенсорной панелью

Фархад
MacBook

С релизом нового 14-дюймового MacBook Pro на базовом чипе M3 компания Apple прекратила продажи 13-дюймовых MacBook Pro. Эту модель больше нельзя купить в Apple Store ни в одной стране мира.

Младший 13-дюймовый MacBook Pro был последним компьютером Apple с легендарнейшим изобретением — сенсорной полоской Touch Bar. Увы, великие умы из Купертино решили прикончить идею второго экрана в ноутбуках.

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Ещё один нюанс — цены на 13-дюймовый MacBook Pro с M2 начинались с $1299, что на $300 дешевле, чем новый 14-дюймовый MacBook Pro с M3 в минимальной конфигурации ($1599).

Если вы давно присматривались к этой модели, то сейчас — лучшее время её купить, пока 13-дюймовые MacBook Pro есть в наличии у некоторых розничных продавцов.
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Источник:
MacRumors
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