11 августа компания Xiaomi представила Mi TV Lux Transparent Edition — телевизор толщиной всего 5,7 мм с прозрачной OLED-панелью диагональю 55 дюймов. На YouTube опубликовано видео с демонстрацией его работы.
Судя по ролику, экран телевизора представляет из себя два склеенных друг с другом стекла, между которыми находится полностью прозрачная матрица с очень тонкой рамкой. Сквозь него видно всё, что находится сзади, причём прозрачность сохраняется даже во время работы телевизора.
Стоит признать, что изображение на таком телевизоре выглядит впечатляюще. Правда, далеко не факт, что на нём будет комфортно смотреть видео, ведь к картинке будет подмешиваться фон. Эту проблему можно решить, если телевизор будет стоять в тёмном помещении напротив однотонной стены, и сзади не будет никакой подсветки.В Mi TV Lux Transparent Edition используется система Smart TV на базе платформы Android TV и чипа MediaTek 9650. За звук отвечают динамики с поддержкой технологии пространственного звучания Dolby Atmos. Для уменьшения толщины телевизора вся электроника и акустика «спрятаны» в подставке.
Xiaomi будет продавать Mi TV Lux Transparent Edition за 49 999 юаней. Это составляет примерно 7200 долларов США или 525 тысяч рублей.
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Судя по ролику, экран телевизора представляет из себя два склеенных друг с другом стекла, между которыми находится полностью прозрачная матрица с очень тонкой рамкой. Сквозь него видно всё, что находится сзади, причём прозрачность сохраняется даже во время работы телевизора.
Стоит признать, что изображение на таком телевизоре выглядит впечатляюще. Правда, далеко не факт, что на нём будет комфортно смотреть видео, ведь к картинке будет подмешиваться фон. Эту проблему можно решить, если телевизор будет стоять в тёмном помещении напротив однотонной стены, и сзади не будет никакой подсветки.
Xiaomi будет продавать Mi TV Lux Transparent Edition за 49 999 юаней. Это составляет примерно 7200 долларов США или 525 тысяч рублей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru