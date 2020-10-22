









В скором времени Honor выпустит смартфон, специально созданный для российского рынка. Модель будет называться Honor 10X Lite, её презентация намечена на 23 октября, но все подробности о ней уже раскрыты инсайдерами.Известно, что в Honor 10X Lite используется IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9б процессор Kirin 710A, 4 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 22,5 ватта. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, она встроена в небольшой круглый вырез экрана. Основная камера состоит из четырёх модулей — 48 Мп с апертурой f/1.8, ультраширокий сенсор 8 Мп, макро 2 Мп и датчик глубины 2 Мп. В качестве операционной системы используется Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 без сервисов Google.В VK-паблике Honor был опубликован тизер, обещающий «музыку нон-стоп» «погружение в контент без остановок», из чего можно сделать вывод, что Honor 10X Lite будет обладать выдающимися музыкальными возможностями (возможно, у него стереодинамики и есть редкий в наше время 3,5-мм выход для наушников).На онлайн-презентации Honor 10X Lite среди зрителей будет разыгран этот смартфон, а также беспроводные наушники Magic Earbuds и умные часы Honor Watch ES. Там же раскроют цену и различные бонусы, которые получат первые покупатели (например, скидку и подарки). Предзаказ на Honor 10X Lite будет открыт 6 ноября, а старт продаж намечен на 13 ноября. 28 октября Honor собирается организовать какую-то «сенсацию», связанную с новой моделью, но пока неизвестно, в чём она заключается.Линейка 10X до сих пор была эксклюзивом для Китая. Она включает в себя две модели — 10X 5G и 10X Max 5G. Эти смартфоны не продаются в России.